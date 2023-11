Akademia imbattibile in casa, Soverato sconfitta in tre set al PalaRescifina - Tempostretto

Continua ad essere un fortino il PalaRescifina, contro Volley Soverato Akademia Città di Messina trova la quarta vittoria su quattro a punteggio pieno

MESSINA – Prosegue a punteggio pieno il cammino casalingo di Akademia Città di Messina che nella sesta giornata del campionato di Serie A2 supera in tre set il Volley Soverato. Il derby del Sud tra la formazione siciliane e quella calabrese è stato in equilibrio solo nel primo parziale quando le due formazioni se la sono giocata ai vantaggio, con set point da entrambe le parti, nei successivi due parziali netta la supremazia delle messinesi che hanno chiuso senza particolari problemi.

Quarta vittoria su quattro in casa a punteggio pieno, quinta dell’intero campionato e si chiude nel migliore dei modi un ciclo che potremmo definire semplice di partite e adesso affronterà Brescia, Perugia e Busto Arsizio che sono le tre più forti del raggruppamento nelle prime quattro posizioni del girone A, dove la quarta è proprio Akademia. Le peloritane al momento sono in terza posizione a quota 15 punti, dietro solo a Perugia e Busto Arsizio che non hanno ancora perso in campionato.

Questi i sestetti di partenza con le ospiti di coach Guidetti si schierano con Orlandi al palleggio e Okenwa opposto, schiacciatrici Jurdza e Frangipane, centrali Guzin e Tolotti con Vittorio libero. Risponde coach Fabio Bonafede con Galletti-Payne sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Battista e Rossetto, centrali Modestino e Mearini con Maggipinto libero. In panchina come secondo libero, convocata per la prima volta, anche Cristle Magtibay.

Akademia Città di Messina – Volley Soverato 3-0

Non un buon inizio per le locali che non riescono a costruire gioco e inseguono e sotto per 2-6, dopo l’ace di Okenwa, coach Bonafede chiama il time out. Al rientro tenta di riportarsi sotto Akademia sul 6-9, ma Soverato non molla. Gran difesa di Messina e contrattacco di Battista, poi muro di Martinelli e sul 10-12 coach Guidetti vede Soverato in confusione e ferma il gioco. Al rientro fallo di formazione per le calabresi e Città di Messina che torna sotto di un punto e poi con Battista impatta sul 12-12. Stavolta l’allungo, con due punti consecutivi di Payne, è di Akademia sul 17-15 e il muro di Modestino costringe Soverato a interrompere il gioco sul 18-15. Al rientro mini parziale di 0-2 per le ospiti prima che Payne torni ad aggiungere punti per Akademia. Le locali approcciano alla fase calda del set sul 20-17, ma Soverato pareggia 21-21 e sorpassa sul 22-23 costringendo Bonafede a fermare il gioco. Errore al servizio di Buffo, muro di capitan Martinelli che vale il primo set point sul 24-23, annullato. Okenwa supera il muro di Akademia e porta Soverato a set point, annullato grazie all’attacco in posto quattro di Payne. Si ripete poco dopo procurando il secondo set point per Messina, l’errore delle ospiti permette a Messina di vincere il primo.

Tabellino

Risultato finale: 27-25, 25-18, 25-18.

Durata: 34’, 28′, 24′.

Mvp: Kelsie Payne.

Akademia Città di Messina: Battista 12, Martinelli 10, Catania 0, Ciancio ne, Modestino 8, Felappi ne, Mearini 0, Payne 22, Joly 5, Rossetto 2, Maggipinto 0, Galletti 2, Michelini ne, Magtibay ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Volley Soverato: Barbazeni ne, Romanin ne, Coccoli 0, Tolotti 2, Jurdza 2, Zuliani ne, Frangipane 2, Orlandi 2, Buffo 4, Guzin 6, Vittorio 0, Okenwa 24.

Allenatore: Ettore Guidetti. Assistente: Marco Soffici.

Arbitri: Davide Morgillo e Luigi Pasciari.

