Akademia in trasferta contro la capolista Roma Volley Club - Tempostretto

MESSINA – Terza uscita in 7 giorni per la Desi Shipping Akademia Messina che, dopo le fatiche di domenica scorsa ed il turno infrasettimanale rispettivamente contro Vicenza e Montecchio, per la giornata numero 8 del girone di ritorno vola nella capitale per far visita alla capolista Roma Volley Club, match in programma domani, domenica 12 febbraio 2023 con inizio alle ore 15. Direzione di gara affidata alle signore Claudia Lanza e Giuseppina Stellato.

Quando mancano quattro giornate alla conclusione della regular season (3 sole partite per Akademia, che riposa nell’ultimo turno), l’obiettivo per la truppa allenata da coach Breviglieri è chiaramente quello di migliorare il più possibile la propria posizione in classifica in vista dei playout, con la consapevolezza, però, che da qui al 26 febbraio affronterà le prime tre della classe, a cominciare dalla Roma capolista.

Per Messina diventa anche importante fare i conti con la classifica e, quindi, domani fari puntati anche sul match tra Perugia e Sant’Elia, con le laziali adesso a sole 2 lunghezze di distanza dalle siciliane grazie alla vittoria nel turno infrasettimanale ai danni di Marsala. Chiudono la classifica le cugine siciliane (9 punti) e le umbre (6 lunghezze).

La corazzata Roma Volley Club

Un’autentica corazzata, costruita per il salto di categoria e che sta registrando numeri da capogiro in stagione: 45 punti su 15 partite disputate (deve recuperare il match in casa di Talmassons) e ben 12 vittorie per 3 set a 0 (le restanti per 3-1) e fresca vincitrice della Coppa Italia di Serie A2, superando in finale con un netto ed eloquente 3-0 la Millennium Brescia. La squadra allenata da coach Cuccarini ha tutti i numeri dalla sua parte ed è dotata di un collettivo completo in ogni reparto, con elementi di altra categoria in grado di fare la differenza in qualsiasi momento. Basta menzionare su tutti l’opposto Erblira Bici, autrice di 249 punti sino ad ora, o le due schiacciatrici Jessica Rivero (199 punti) e Giulia Melli (167), per passare da libero e palleggiatore di grandissima esperienza, solo per citare qualche elemento di un roster di assoluto spessore.

Il precedente e il momento di Akademia

All’andata, cosi come Roma è stata capace di fare su quasi tutti i campi, la compagine capitolina si è imposta sulla truppa messinese con un netto 3-0, a testimonianza della differenza di valori tra le due forze in campo. Rispetto ad allora nel gruppo peloritano sono cambiati alcuni elementi e, come ha più volte sottolineato coach Breviglieri nelle ultime giornate, Muzi e compagne si sono rese protagoniste di progressi evidenti, anche se rimane l’amarezza per aver lasciato per strada qualche punto di troppo che Akademia avrebbe meritato.

“Dispiace perché le ragazze nell’ultimo periodo si sono rese protagoniste di un miglioramento generale che mi rende soddisfatto – cosi il coach dell’Akademia Sant’Anna – purtroppo, soprattutto nelle ultime uscite, non abbiamo raccolto quanto credo che avremmo meritato, con qualche punto in più che sarebbe stato importante per la nostra classifica e per il morale, anche per ripagare il grande impegno ed i miglioramenti che stiamo facendo tutti. Adesso ci aspettano delle partite altamente proibitive, a partire da quella in casa di Roma, un’autentica corazzata. Le affronteremo come 3 finali, tentando di strappare qualche punto prezioso, consapevoli che, comunque, sarà molto difficile e che dovremo lavorare al meglio in questo mese di febbraio per faci trovare prontissimi per la fase playout”.

