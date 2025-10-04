Akademia Messina all’esordio. Rizzieri: “Siamo pronte e ben predisposte”

Lunedì alle ore 20:30 Gruppo Formula 3 ospita Club Italia per la prima di campionato. Coach Bonafede: "Avversario temibile, giovani ma non senza esperienza"

MESSINA – Il rinnovato Gruppo Formula 3 Messina ospiterà al PalaRescifina di Messina – lunedì 6 ottobre alle ore 20.30 – Club Italia, formazione talentuosa e giovanissima guidata dal coach argentino, Manuel Cichello, nel match che aprirà la stagione 2025-26. Il confronto inaugurerà la quarta stagione in A2 per il club del presidente Fabrizio Costantino.

Il team federale, voluto dal maestro Julio Velasco nel 1998, torna in A2 dopo due anni di assenza, con il solito e allettante obiettivo di valorizzare i profili più interessanti del panorama nazionale, quelli tra i quali si pescherà per alimentare le Nazionali giovanili e, in prospettiva, la senior. Proprio da questo profetico progetto viene fuori, infatti, parte delle ItalGirls che oggi possono fregiarsi con pieno onore e merito del titolo di campionesse olimpiche e mondiali in carica.

Cinque mesi e mezzo di fermo da gare ufficiali, per il club siciliano, da quel 23 aprile scorso in cui il pubblico del PalaRescifina di Messina ha potuto applaudire, senza poter però festeggiare, le proprie SuperGirls. Tanti i giorni di pausa per ricostruire, dopo la sconfitta maturata sul campo in Finalissima Play-Off contro la HR Macerata, per capire da dove e con chi ripartire per la nuova stagione. Si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online (clicca qui per acqusitare il biglietto della gara) nei punti vendita Posto Riservato o direttamente all’ingresso del PalaRescifina a partire dalle ore 19 di lunedì. Il match sarà visibile gratuitamente sul canale Youtube di Volleyball World Italia.

L’avversario Club Italia

Un roster giovanissimo e interessante quello di Club Italia. Tutte le ragazze rientrano nella fascia 2006-2009. Per alcune di loro si tratta della prima convocazione: è il caso delle palleggiatrici Asia Spaziano (Anderlini) e Sara Cakovic (Chions Fiume Volley), dell’opposta Beatrice Spada (Anderlini) e delle schiacciatrici Martina Susio (Anderlini) e Sofia Moss (Volleyrò Casal de’ Pazzi). Dieci, invece, le conferme: Emma Magnabosco – palleggiatrice; l’opposta ucraina Maria Solovei; Veronica Quero, Arianna Bovolenta, Giorgia Sari e Miranda Zanella – centrali; Caterina Peroni, Stella Caruso e Ludovica Tosini – schiacciatrici; Alessia Regoni, libero.

Nella pre-season di Club Italia spicca la partecipazione al quarto Trofeo Pietro Bressan. Sconfitta al tie-break nella Semifinale contro Volley Offanengo e per 3-1 nella Finale 3° e 4° posto con Casalmaggiore. Due i precedenti tra Messina e Club Italia, risalenti entrambi alla stagione 2022-23. Vittorie per le siciliane nella Pool Salvezza che poi decretò la permanenza miracolosa della formazione siciliana e la retrocessione di Club Italia in B1. Ex del match Martina Ferrara a Club Italia nel 2016/2017; Giulia Viscioni a Club Italia nel 2022/2023.

Emma Rizzieri, nuova regista del Gruppo Formula 3, presentando la sfida ha detto: “Lunedì si gioca ma personalmente non realizzerò finché non arriverà il momento di scendere in campo. Però, è giusto già essere focalizzati e concentrati sulla sfida. Ogni allenamento ci è servito e ci servirà per pensare a come fare al meglio in gara. Non vediamo l’ora e siamo contentissime. Abbiamo fatto un bel pre-campionato, dobbiamo crescere ancora tanto ma per l’esordio con Club Italia siamo tutte pronte e ben predisposte”.

Bonafede: “Aspetto tanto tifo per le ragazze”

Fabio Bonafede, head coach di Akademia: “Ogni anno iniziamo pian piano e poi andiamo in crescendo, perché non abbiamo alle spalle il numero di amichevoli pre-campionato che sarebbero necessarie per arrivare pronti. Quindi, in questo senso storicamente, sia che si sia vinto o perso, abbiamo usato le prime partite di campionato per mettere a posto quello che un po’ mancava”.

Per la tipologia di squadra, Club Italia forse è un po’ meno conosciuta rispetto alle altre: “E’ una squadra molto temibile. Sono ragazze che hanno una grande esperienza internazionale, che vale tanto; non sono giovani senza esperienza. E’ il meglio. per quelle specifiche annate, della gioventù pallavolistica d’Italia. Infatti, ci sono ragazze che sono andate a fare il Mondiali ed Europei. Hanno veramente un grandissimo potenziale, sono ragazze molto forti, a cui manca forse un po’ di permanenza nella categoria, ma non hanno niente da invidiare a nessuno”.

C’è grande fisicità, altezze davvero impressionanti: “Sono delle ragazze selezionate, non solo per l’altezza ma anche per il talento. Ritorno a dire, per quelle annate è il meglio che c’è in Italia, e quindi meritano grande rispetto”.

Ci potrebbero essere le figure della futura Nazionale senior: “Non c’è dubbio, è un percorso che anche le ragazze che ora sono in Nazionale hanno fatto. A Bolzano ho giocato contro Paola Egonu, ed erano delle ragazzine del Club Italia”.

Il 6 ottobre sarà un’occasione per venire a vedere delle potenziali future campionesse: “Per venire a vedere Messina, una squadra che ci mette il cuore; vinca o perda, ci mette il cuore, una squadra sempre col sorriso, delle ragazze che non vedono l’ora di poter giocare per questa maglia; poi, sicuramente per venire a vedere anche il Club Italia”.

Anche perché il 23 aprile scorso, l’ultima volta al PalaRescifina in gara ufficiale, c’erano oltre duemila persone; ci aspettiamo una bella cornice di pubblico: “Me lo auguro tanto. Quel giorno resterà un giorno ma – l’ho già detto – sia triste che gioioso, e la gioia è legata a tutta la gente venuta a vederci. Spero tanto che queste ragazze facciano innamorare le persone che verranno a trascorrere il pomeriggio con noi”.

Verranno al Palazzetto anche per vedere cosa coach Fabio Bonafede riuscirà a tirar fuori dal cilindro durante la gara: “No, no. Verranno al Palazzetto per venire a tifare Messina e per dare supporto a queste ragazze che sono giovani e si meritano tanto”.