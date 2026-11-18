Le parole nel post partita dei protagonisti della sfida al PalaRescifina

MESSINA – Al PalaRescifina vittoria dell’Akademia Messina in quattro set contro Altino Volley, vinto un importante scontro salvezze e si gode i tre punti coach Leo Barbieri “Stiamo lavorando tanto e sono molto contento per i risultati. Tutti lavorano bene e con umiltà, questo è un aspetto importante. Questa partita abbiamo vinto i set con autorità ma anche il primo lottando, stiamo crescendo alzando il nostro livello di gioco e mostrando sicurezza in attacco. Abbiamo fatto diciassette muri, tanti, ma nove in un solo set. Loro hanno difeso molto bene e ci hanno portato all’errore su seconde e terze palle, dobbiamo gestirle meglio”.

Laura Franceschini: “Si vede il lavoro”

Così la centrale Laura Franceschini “È stato un inizio di stagione complicato con alti e bassi, adesso si stanno cominciando a vedere i risultati. Il lavoro sta uscendo fuori e queste ultime due partite abbiamo tirato fuori quanto di buono fatto. Ci siamo dette di portare in campo più serenità e divertirci, esprimendo il massimo del nostro potenziale. Un pochino di pressione c’era e dovevamo prendere più punti possibili, ce l’abbiamo fatta e siamo contente”.

Le dichiarazioni in casa Altino Volley

Coach Gabriele Tortorici, allenatore Altino Volley: “Rimane il rammarico per l’inizio e la fine. Abbiamo avuto set point nel primo e potevamo gestire meglio e poi ai vantaggi abbiamo perso. Negli ultimi due set non si è vista la squadra che voleva vincere e ci siamo lasciati andare su tutti i fondamentali. Fatico a capire cosa non ha funzionato”.

Adji Ndoye, schiacciatrice Altino Volley: “Dopo la vittoria del secondo set eravamo positive in panchina, io sentivo belle sensazioni e ci credevo. Non siamo riusciti a cambiare rotta e a metterle in difficoltà. Ero più fresca quando sono entrata e ho cercato di portare positività, sono entrata col pensiero di rischiare e ho cercato di sfruttare i muri alti”.