Akademia Messina alza il muro con l’arrivo di Valentina Colombo

Classe 2003 ex Cuneo, Casalmaggiore e Uyba approda in Sicilia per rinforzare il reparto centrale. Colombo: “Scelta ragionata, con Bonafede si cresce sotto ogni aspetto”

MESSINA – Akademia Sant’Anna piazza il colpo al centro della rete: a vestire la maglia del club nella prossima annata ci sarà anche Valentina Colombo, giovane promessa del panorama italiano di volley femminile. Classe 2003, grinta da veterana e talento cristallino, Valentina arriva a Messina con alle spalle già diverse stagioni in serie A1, dove ha indossato le maglie di UYBA, Casalmaggiore e Cuneo. Ora è pronta a mettersi in gioco con rinnovato entusiasmo in una piazza calorosa e affamata di successi come quella del club siciliano. Indosserà la maglia nr. 5.

Con i suoi 185 cm, l’ex Gatta si distingue per le sue doti a muro, il timing perfetto in attacco e una presenza in campo che non passa inosservata. Un profilo giovane ma già pronto a prendersi responsabilità importanti. Nativa di Monza Brianza, Valentina inizia a giocare a pallavolo all’età di sei anni all’oratorio di Imberido, per poi proseguire a Oggiono. A dodici anni si trasferisce alla Picco Lecco, dove si forma tecnicamente prima di approdare nel settore giovanile della UYBA Busto Arsizio. Indossa la casacca delle Farfalle per quattro anni, dei quali due in prima squadra. Nel 2023-2024 si sposta a Casalmaggiore, sempre in Serie A1, dove continua la sua crescita professionale.

Nella sua ultima esperienza indossa la casacca della Cuneo Granda Volley, confermando la sua presenza nella massima serie per la quarta stagione consecutiva. A soli ventidue anni può già vantare un bagaglio di esperienze di alto livello, che ora metterà al servizio del progetto Akademia. Determinata e ambiziosa, la nuova SuperGirl ha le idee chiare: tra i suoi sogni c’è la convocazione in Nazionale e la partecipazione alle Olimpiadi. Fuori dal campo, ama viaggiare, leggere, dedicarsi all’arte e trascorrere il tempo con i cani. Una personalità solare e determinata che sarà sicuramente un valore aggiunto per la squadra e per l’ambiente messinese. L’arrivo di Colombo rappresenta un altro importante tassello nella costruzione del roster, a conferma della volontà del club messinese di puntare obiettivi di primario significato.

Le prime parole di Valentina Colombo

Sebbene le emozioni rappresentino una dimensione intima della persona, Valentina ha voluto fare uno strappo a questa regola non scritta per condividere con i suoi nuovi tifosi sentimenti e motivazioni dietro il suo trasferimento in Sicilia: “E’ stata una scelta molto pensata. Sono molto felice di scendere in Sicilia per poter dare il mio contributo a questo grande progetto. La società crede in me e le emozioni sono tante; ci sono agitazione positiva, voglia di iniziare e di farmi vedere anche in campo, di conoscere tutti. Sono proprio carica e non vedo l’ora di iniziare”.

Parlando del suo percorso sportivo, Valentina si sofferma sugli anni di Busto Arsizio: “Un ambiente molto stimolante, familiare direi. Un contesto che ti permette di apprendere anche nel modo di fare, come vive un atleta di serie A. Mi ha aiutato molto a crescere, sia dal punto di vista personale che tecnico, perché ho sempre avuto davanti nel mio ruolo atlete di grande spessore da cui potevo solo imparare e che mi hanno trattata con l’atteggiamento protettivo di mamma-chioccia. Mi hanno fatto crescere anche dal punto di vista umano. Va detto che, essere indirizzata sin dal giovanile con una mentalità professionistica, mi ha aiutato a diventare quella che sono oggi. I due anni di serie A e i due di giovanile mi hanno insegnato tanto. Passaggio fondamentale per la mia carriera”.

In campo Valentina ama sostenere le proprie compagne e fare squadra sotto ogni punto di vista: “Sono una persona a cui piace trasmettere forza agli altri. Ovvio che mi sono capitati momenti in cui non riuscivo a essere così lucida e avevo magari bisogno di una persona che mi aiutasse a calmarmi, a ritrovare un attimo l’equilibrio per poi ricominciare. Ecco, principalmente sono una giocatrice che motiva, che sprona la squadra. E’ proprio questo il bello della squadra; deve essere tutto un dare e ricevere reciproco per creare senso di squadra”.

In gara, per vincere potrebbe anche provare a spostare le montagne: “Credo che l’obiettivo di tutti sia quello di arrivare a vincere il campionato o anche la coppa Italia. E’ facile dirlo, bisogna poi conquistare questi obiettivi sul campo. Di sicuro, quelle le mete che si pone la società, tutte noi insieme. Dovremo costruirle passo passo, allenamento dopo allenamento e poi, partita dopo partita. Sono convinta che, se lavoreremo bene e con la giusta mentalità, riusciremo a centrare gli obiettivi prefissati. Bisognerà, però, partire da lontano”.

Sarà la sua prima esperienza al Sud Italia: “Ho sempre giocato nella mia comfort zone. Invece, ora ci sarà un cambiamento totale. Mi hanno parlato molto bene sia della società ma anche di Messina stessa, delle persone. Mi aspetto un’accoglienza calorosa, tipica della gente di Sicilia; un ambiente molto familiare dove sarà facile conoscersi tutti. Di coach Bonafede mi hanno parlato bene – prosegue Valentina. Con lui si lavora e si cresce tanto. Mi aiuterà a migliorare tecnica, colmare lacune, ma anche sul piano della sicurezza personale, ad essere decisa in campo. Sì, è stata una scelta ragionata anche in tal senso”.

Tra l’altro Fabio Bonafede è un tecnico che allena – dote non comune – l’intero roster: “Esatto. E’ importante soffermarsi ad allenare tutte le atlete, specialmente le più giovani che hanno necessità di una base tecnica di spessore. Ci sarà bisogno di lavorare bene su tutti i fondamentali, tutte le situazioni. Di sicuro, un aspetto che gioca a suo vantaggio”. Le ultime parole sono dedicate ai supporters che la attendono: “Li voglio salutare tutti. Non vedo l’ora di conoscerli. Ci vedremo presto in palestra”.

