Akademia Messina-Casalmaggiore, Freschi: “Le vittorie danno consapevolezza”

Al termine della sfida vinta contro Casalmaggiore per tre set a uno le parole dei coach, Freschi e Cuello, e delle atlete Costagli e Campagnolo

MESSINA – Le parole al termine del match tra Gruppo Formula 3 Messina e Casalmaggiore vinta dalle locali in quattro set. Così coach Matteo Freschi, allenatore Gruppo Formula 3 Messina: “Credo che la squadra abbia dimostrato all’inizio del suo percorso che ha la possibilità di reagire. Dobbiamo ridurre le difficoltà e trovare la maturità di chiudere le situazioni senza complicarci la vita. L’importante per la squadra è sempre darsi una mano, se gli avversari fanno meglio si accetta, ma non dobbiamo penalizzarci da soli, in questo dobbiamo migliorare. Il gioco al centro era uno dei presupposti da quando sono arrivato, la qualità sull’attacco dei centrali c’era, anche Colombo che oggi non ha giocato è forte, e questo dà anche maggiori opzioni alle laterali. Le vittorie danno consapevolezza dei propri mezzi, dopo Trento avevo avuto la sensazione giusta, ho visto attenzione da parte loro anche se giocavamo contro l’ultima. Bisogna avere pazienza, io, le ragazze che devono impegnarsi e anche l’ambiente, solo così si può fare il salto di qualità”.

Queste invece le parole di Benedetta Campagnolo, centrale Akademia Sant’Anna: “Questa sera rispetto ad altre partite abbiamo avuto una reazione, coach Freschi crede tanto in noi centrali e questo ci dà fiducia. Credo si sia creato un equilibrio in squadra che ci dà fiducia, ora abbiamo creato una bella alchimia di squadra e la reazione è positiva. Nei momenti in cui ci facciamo recuperare subentrano errori, è importante però tenere i nervi saldi, non ci siamo sedute lasciando il campo restando concentrare su di noi e riprendendo vantaggio. I momenti di blackout possono succedere”.

Le dichiarazioni di Casalmaggiore

Claudio Cesar Coello, allenatore Casalmaggiore: “Abbiamo giocato bene i primi due set, il secondo potevamo vincerlo, stavamo lottando. Siamo in un progetto di crescita della squadra, tante giocatrici nostre miglioreranno. L’obiettivo è salvarsi per preparare al meglio la prossima stagione. Oggi rispetto ad altre partite abbiamo giocato tutta la partita, voi avete giocato meglio e avete vinto la partita. La tensione gioca negli ultimi set però io devo fare il bilancio conoscendo tutto e dove voglio andare e in questo senso per noi è stata una buona prestazione”.

Chiara Costagli, schiacciatrice Casalmaggiore: “Veniamo da un periodo complicato ma ho visto la squadra tranquilla che ha giocato consapevole dei propri mezzi. In questo momento bisogna essere soddisfatti e consapevoli che avevamo di fronte una squadra forte e di esperienza. Siamo rimaste punto a punto nelle fasi calde e la differenza l’ha fatta il gruppo che è rimasto unito. Ci è mancato qualche difesa su alcuni palloni, continueremo a lavorare e ci portiamo a casa la consapevolezza”.