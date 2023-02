Akademia Messina cede in casa alla vicecapolista San Giovanni - Tempostretto

L'Akademia di Fabio Bonafede, all'esordio, cede 3-0 alla vicecapolista del girone B. Sedicesima sconfitta della stagione, si riprenderà dalla poule retrocessione

MESSINA – Ultima di stagione regolare per Akademia che settimana prossima, osserverà il turno di riposo nella 22ª giornata del girone B di Serie A2. Non termina bene però il campionato di Akademia che incassa la sesta sconfitta consecutiva, contro la vicecapolista San Giovanni in Marignano che si impone per tre set a zero. Sedicesima sconfitta nel girone e sesta consecutiva.

Non era certamente facile contro un avversario che vedendo la classifica, e ricordando il match dell’andata, era nel pronostico della vigilia superiore. Non ha influito anche il cambio in panchina per Messina, quest’oggi al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria esordio per Fabio Bonafede sulla panchina delle peloritane.

Desi Shipping Akademia Messina così schierata in campo: al palleggio Muzi con Ebatombo opposto, schiacciatrici Robinson e Martilotti, centrali Martinelli e Mearini, libero Giorgia Faraone. Risponde coach Barbolini con Turco al palleggio e Perovic opposto, schiacciatrici Bolzonetti e Rachkovska, centrali Parini e Babatunde con Caforio libero. L’opposto di San Giovanni, la montenegrina Perovic, sarà la migliore in campo.

Akademia Sant’Anna – San Giovanni in M.no 0-3

Akademia inizia vincendo uno scambio lottato e coach Bonafede con tutta la panchina esulta già al primo punto. Fase di equilibrio punto a punto fino al 6-6 poi il muro di Muzi e l’ace di Robinson regalano il break a Messina (8-6). Le emiliane però non barcollano e ribaltano la situazione, la schiacciata fuori di Ebatombo regala a San Giovanni il break (9-11) e la panchina locale chiede time out. Akademia al rientro reagisce ma non torna in partita e sotto 12-17 è tempo di spendere il secondo time out. Al rientro due ace di Perovic mandano San Giovanni al vantaggio massimo di +7, le ospiti gestiscono e con l’attacco di Parini in primo tempo chiudono il primo parziale sul 25-17.

Il secondo si apre con San Giovanni che tenta subito l’allungo (2-4), Akademia prova a contenere ma non riesce e sotto 4-8, con un paio di difese confuse, coach Bonafede interrompe il gioco chiedendo time out. Al rientro San Giovanni mantiene le distanze e il vantaggio viene incrinato solo quando Robinson con un turno al servizio riesce a riportarsi momentaneamente a -3 (13-16). Ma è illusorio perché il turno di servizio di Perovic porta alle ospiti il massimo vantaggio sul 14-20 e coach Bonafede spende il suo secondo time out. Al rientro in campo Brandi per Ebatombo per una rotazione, il prosieguo del match vedrà le ospiti incamerare anche il secondo parziale per 25-19.

In campo Catania per Akademia nel terzo parziale, che inizia in equilibrio sino al 2-4 firmato Perovic che sancisce il break per la squadra ospite. Reazione di Messina che rientra in partita per la prima volta e sorpassa sul 6-5 con due punti di Martinelli. Da quel momento però si spegne la luce e San Giovanni torna avanti 6-9 costringendo al time out la panchina locale. Al rientro con Perovic in battuta le emiliane scavano il solco sul 7-12. Ma la Desi Shipping Akademia Messina non ha ancora ammainato bandiera bianca e sorretta dall’entusiasmo del Palazzetto Polivalente si riporta sotto 12-13 sotto i colpi di Robinson e Ebatombo e Martinelli. Le ospiti però ricostruiscono pazientemente il proprio vantaggio, 15-19 e coach Bonafede chiama il secondo time out. Ma alla ripresa del gioco non riuscirà a rientrare nuovamente la squadra di casa che cederà, dopo aver annullato due match point, per 18-25.

Tabellino

Risultato finale: 17-25 19-25 18-25.

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo ne, Martinelli 6, Catania 0, Ciancio ne, Martilotti 6, Mearini 4, Muzi 3, Brandi 0, Silotto 0, Robinson 12, Ebatombo 14, Faraone 0, Pisano ne.

Coach: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Omag-Mt San Giovanni in Marignano: Perovic 20, Biagini ne, Bolzonetti 11, Salvatori ne, Cangini ne, Rachkovska 4, Covino ne, Saguatti 1, Parini 7, Aluigi ne, Turco 1, Caforio 0, Babatunde 9.

Coach: Enrico Barbolini. Assistente: Alessandro Zanchi.

Arbitri: Marco Colucci di Matera & Danilo De Sensi di Lamezia Terme.

