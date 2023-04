Akademia Messina chiude l'andata dei playout a Castelnuovo Rangone - Tempostretto

Si appresta ad affrontare il giro di boa di questa poule salvezza l'Akademia Sant'Anna. Bonafede: "Tappa importantissima per la nostra salvezza"

MESSINA – Ultimo turno del girone d’andata della poule salvezza per la Desi Shipping Akademia Messina che sabato 8 aprile con inizio alle ore 15, sarà di scena alla Palestra Comunale Vezio Magagni di Castelnuovo Rangone (in provincia di Modena) ospite della Emilbronzo 2000 Montale, attuale quinta forza della poule play out con 28 punti (piazza condivisa con Vicenza), 8 lunghezze avanti rispetto al club messinese.

Akademia ha l’obbligo di provare a fare punti, bissando l’entusiasmante successo contro Offanengo e continuando ad alimentare la speranza salvezza. Grinta, carattere ed approccio corretto alla gara (nota dolente delle ultime uscite del club messinese) saranno le chiavi per cercare un risultato importante.

L’incontro, che sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Fabrizio Giulietti e Deborah Proietti, potrà essere seguito in diretta streaming gratuita sul canale youtube di Volleyball World Italia. Fari puntati anche sugli altri match del sesto turno: Cremona ospita Vicenza (si gioca oggi venerdì), nella giornata di sabato Perugia fa visita al Club Italia, mentre nella domenica di Pasqua Sant’Elia è ospite di Offanengo e Marsala gioca in casa di Como.

Le parole di coach Bonafede alla vigilia

“Incontriamo una squadra bisognosa di punti come noi – così coach Fabio Bonafede alla vigilia – Sta facendo tie break dappertutto ed è composta da ragazze con tanta esperienza, che fanno la Serie A da diversi anni, il palleggiatore Lancellotti su tutti ma anche il centrale Fronza e l’opposto Visintini. Sono ragazze che conoscono la A2 a menadito, arrivano anche da alcuni campionati vinti e questo alla fine conta. Noi arriviamo alla partita sulla scia della vittoria di domenica scorsa. È stata una settimana particolare perché perdere non è facile ma anche gestire la vittoria non è altrettanto semplice. Siamo coscienti che questa per noi sia una partita importante: loro sono a 8 punti da noi e se veramente vogliamo realizzare il progetto salvezza, allora questa diventa una tappa importantissima. L’approccio sarà importantissimo, fermo restando che la nostra squadra fuori casa ha fatto tutto l’anno male e, quindi, siamo chiamati anche da questo punto di vista ad invertire il trend, per far vedere a noi stessi prima di tutto e poi ai nostri sostenitori di aver veramente svoltato e cambiato mentalità”.

L’avversario Castelnuovo Rangone

Nella regular season le modenesi hanno chiuso in penultima posizione, a pari merito con Offanengo (ed a strettissimo contatto con le altre squadre del girone A che adesso lottano per la salvezza, distanti tra loro solamente una manciata di punti), con 21 lunghezze all’attivo frutto di 7 vittorie, le ultime due conquistate proprio in chiusura di campionato su Olbia e Brescia, entrambe per 3-0. Nel cammino salvezza, fino a questo momento per le ragazze allenate da coach Ghibaudi 4 vittorie ed 1 sconfitta, ma mai a punteggio pieno.

Esordio play out con la sconfitta per 3-2 in casa di Sant’Elia, mentre nel turno successivo arriva la vittoria per 3 set a 2 contro Perugia, stesso risultato realizzato alla terza in casa di Vicenza e nell’ultima uscita (in mezzo il turno di riposo) in casa di Marsala. Solo tie break, quindi, in questo girone salvezza per la formazione romagnola, che si conferma un collettivo tosto e duro a morire. Un gruppo con tante frecce al proprio arco, quindi, e con diversi elementi che giocano insieme ormai da alcune stagioni, sulla panchina romagnola già dalla scorsa stagione coach Andrea Ghibaudi, coadiuvato dal vice Massimo Cerrato, attenzione all’opposto Giulia Visintini, classe 1995, sino a questo momento autrice di ben 407 punti.

