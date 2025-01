Akademia Messina domenica di scena al Pala Al Bione di Lecco

Terzultima di stagione regolare per il gruppo peloritano, si gioca domenica 19 dicembre alle ore 16. Babatunde: "Affrontiamo una squadra giovane ed energica"

MESSINA – Sarà il taraflex del “Pala Al Bione” di Lecco ad ospitare il terzultimo turno di stagione regolare delle SuperGirls di Akademia Sant’Anna. Domenica 19 dicembre, con inizio anticipato alle ore 16, le messinesi sfideranno la Orocash Picco Lecco con il dichiarato intento di conquistare l’intera posta in palio e capitalizzare al meglio il confronto, anche a livello prestazionale, in vista del rush finale di stagione.

Solita, intensa, settimana di lavoro per le ragazze di coach Bonafede. Ripresa degli allenamenti, nel pomeriggio dello scorso martedì, e successive sedute dedicate a preparare la doppia trasferta in terra lombarda, considerata anche la gara esterna con Casalmaggiore del prossimo fine settimana al “PalaRadi” di Cremona, prestando, però, già lo sguardo sulla media e lunga distanza temporale. Infatti, il 2 febbraio, a chiusura della prima fase della stagione, al “PalaRescifina” arriverà la capolista San Giovanni, attualmente con quattro lunghezze di vantaggio in graduatoria proprio sulle SuperGirls. Due settimane più tardi Akademia battezzerà l’avvio della Pool Promozione, quella seconda e centrale fase del campionato che, dopo le dieci giornate di calendario in programma, assegnerà il primo dei due posti disponibili per la serie A1 della stagione 2025-2026. Il secondo si deciderà nei successivi Play-Off.

La squadra, atlete e staff tecnico compreso, predicano da sempre la necessità di pensare e lavorare, partita dopo partita, ma risulta chiaro a tutti che, in questo momento del torneo, il lavoro va programmato e sviluppato, con l’attenzione del buon padre di famiglia nell’ottica di ogni singolo e futuro passaggio agonistico dei prossimi mesi.

L’avversario Lecco

Intanto, ad attendere le siciliane, il delicato impegno con la Orocash Picco Lecco. Le biancorosse di coach Gianfranco Milano non stanno attraversando un momento positivo, quantomeno nei risultati ottenuti. Penultime del girone A con 13 punti, nonostante una pre-season e prima parte di torneo in evidenza con le tre vittorie su Castelfranco Pisa, Mondovì e quella di prestigio nei confronti di San Giovanni, nel girone di ritorno hanno ottenuto, in sei gare, solo un successo, quello contro le Pumine di Piemonte del 26 dicembre scorso.

Tra i rendimenti numerici della squadra lombarda, spiccano quelli della schiacciatrice Giorgia Amoruso con 129 punti (108 in attacco con una percentuale del 37,2, 8 muri vincenti e 13 ace) e della compagna di ruolo Linda Mangani a quota 127 (116 in attacco con una percentuale del 33,1, 9 muri e 2 ace).

Mettendo a confronto le speciali classifiche individuali di A2, in evidenza il 2° posto tra le Top Spikers di Bintu Diop (Akademia Sant’Anna) con 303 punti e il 1° tra le Top Acers, sempre dello stesso opposto toscano in forza alle siciliane, con 29 servizi vincenti. Tra le Top Blockers, da segnalare il 14° posto di Rossella Olivotto (Akademia Sant’Anna) con 39 muri e il 20° di Dalila Modestino a quota 32. In graduatoria Top Receiver, balza al 1° posto il libero Giorgia Caforio (Akademia Sant’Anna) con il 50,34 % di ricezioni perfette; al 9° quello della Orocach Picco Lecco, Francesca Napodano, con il 43,16%.

Tre i precedenti tra le due squadre. Due i successi di Messina (uno in Pool Salvezza – stagione 2022/23 – e uno in Regular Season nell’attuale stagione); uno per Lecco (in Pool Salvezza – stagione 2022/23). Nessuna ex della gara.

Dichiarazioni della vigilia

A presentare la sfida del “Pala Al Bione”, Gaia Moroni e Maria Adelaide Babatunde. Gaia Moroni (Orocash Picco Lecco): “Nella gara contro Messina affronteremo un avversario molto ostico, dotato di un roster ben strutturato. Non sarà una gara semplice, ma in questo momento la nostra fame di vittoria è davvero tanta. Sicuramente, il fattore campo giocherà in nostro favore. L’obiettivo rimane sempre quello di strappare più punti possibili per la fase successiva”.

Maria Adelaide Babatunde (Akademia Sant’Anna): “Lecco, come Mondovì la scorsa settimana, è una squadra giovane che punta molto sulla propria energia. Nella prima parte di campionato ha puntato su questo aspetto per esprimere il proprio gioco. Noi, proprio come nella gara del PalaRescifina all’andata, dovremo cercare di mantenere basso il ritmo partita per cercare di imporre il nostro gioco, sin dall’inizio”.

Con le già certe qualificazioni in Pool Promozione di San Giovanni, Akademia Sant’Anna e Macerata, nel girone A restano da assegnare due poltrone per completare la griglia di squadre che, insieme alle cinque del girone B, si contenderanno, nelle prossime fasi previste, i due posti per la massima serie. Ancora in lizza Brescia, Costa Volpino, un po’ più attardate Castelfranco Pisa e Imola. Il confronto tra le toscane di coach Bracci e le lombarde di coach Solforati potrà fornire maggiori indicazioni.