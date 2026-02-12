Forte Ogliastri, lavori consegnati. Bando per la gestione di Caponiera e sale interne

Tre mesi di lavori. Poi un avviso esplorativo per enti del terzo settore: proposte entro l'11 marzo

MESSINA – Sono stati consegnati alla Moba srl di Patti i lavori di manutenzione del palco, della gradinata dell’area spettacoli, del rifacimento dei percorsi, dell’illuminazione esterna e dei servizi di Forte Ogliastri, per un importo complessivo di 152mila 837 euro oltre Iva.



La fine dei lavori è prevista entro 90 giorni dalla consegna e consentirà il ripristino delle condizioni necessarie all’apertura del Forte per una fruizione pubblica con attività di carattere socio-culturale.



“L’avvio dei lavori rappresenta un primo passo per il recupero di una struttura appartenente al patrimonio fortificato in concessione demaniale al Comune di Messina – dice il sindaco Federico Basile – che, insieme ai Forti Gonzaga, Castellaccio e Schiaffino, già in disponibilità dell’Amministrazione comunale, dimostra il nostro concreto interesse a restituire alla collettività queste importanti testimonianze del passato, potenziali contenitori storico, culturali e sociali”.

Non solo la consegna dei lavori ma anche un avviso pubblico di ricognizione finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per l’utilizzo degli spazi interni di Forte Ogliastri. L’obiettivo è trasformare la struttura storica in un “incubatore urbano”, un polo dedicato alla cultura, al sociale e alla memoria storica della città.

Gli spazi a bando e la sala storica

La ricognizione riguarda specificamente cinque ambienti individuati nella planimetria del Forte: quattro sale interne, potenzialmente destinabili a sedi operative per organismi del Terzo Settore, e il locale denominato “Caponiera”. Per quest’ultimo, l’amministrazione immagina una destinazione di particolare rilievo: l’allestimento di una Sala Storica dedicata alla narrazione del sistema difensivo dello Stretto e alla figura del capitano Vittorio Bottego.

Il progetto complessivo, che vede Messina Social City nel ruolo di soggetto coordinatore per il presidio e la cogestione, punta a creare un modello di “amministrazione condivisa” che coinvolga direttamente le realtà associative del territorio.

Chi può partecipare

L’avviso è rivolto a Organismi del Terzo Settore e associazioni senza scopo di lucro che operino in ambiti specifici: dall’educazione giovanile all’innovazione sociale, passando per la sostenibilità ambientale, la pratica sportiva non agonistica e la promozione turistica.

Le proposte progettuali saranno valutate in base alla loro coerenza con la funzione del Forte, all’esperienza maturata dal soggetto proponente e alla capacità di coinvolgere la comunità locale. Per quanto riguarda la Caponiera, sarà fondamentale la pertinenza della proposta con la tutela della memoria storica.

Procedure e termini di presentazione

Si tratta di una procedura solo esplorativa e non vincolante: non verranno formulate graduatorie o punteggi, né il bando costituisce un atto di assegnazione automatica. Gli esiti serviranno all’amministrazione per calibrare i successivi atti di gestione e i percorsi di coprogettazione.

Gli enti interessati dovranno far arrivare le proprie proposte, corredate da statuto, atto costitutivo e curriculum dell’ente, esclusivamente tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per le ore 23.59 del prossimo 11 marzo 2026.

