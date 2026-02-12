Limosani: “L’azzardo di Basile l’unico atto di coerenza possibile”

L'economista sostiene la mossa del sindaco dimissionario e ricandidato: "Un mandato pieno per trasformare Messina in un laboratorio per la Sicilia"

MESSINA – L’economista Michele Limosani interviene sulle dimissioni di Federico Basile. L’ordinario di Unime ha aderito di recente al progetto di Cateno De Luca del “governo di Liberazione”.

Di seguito il suo intervento.

Le dimissioni di Basile secondo Limosani

C’è una sottile differenza tra il tramonto di un’esperienza amministrativa e la scelta deliberata di resettare il sistema per evitare l’eclissi. Le dimissioni di Federico Basile, piombate nel dibattito cittadino con il peso di un macigno, non appartengono alla categoria delle rese, ma a quella — rara in questa terra — della strategia d’attacco. Chi riduce questa scelta a un capriccio o a un diktat esterno dimostra di non aver compreso il cambio di paradigma in atto: Messina non è più un feudo da gestire, ma la testa di ponte di un modello di governo che punta a scardinare gli equilibri regionali.

“Basile toglie il potere ai partiti tradizionali e lo restituisce, intatto, ai cittadini”

Nelle sue dichiarazioni sulle dimissioni da sindaco della città di Messina, Basile ha affermato che l’assenza di una solida maggioranza in Consiglio rischia di rallentare l’azione dell’amministrazione in una fase di rilancio strategico di cui si avverte il bisogno. E’ vero che nel passato il Consiglio ha di fatto approvato, tra meline ed estenuanti negoziazioni, la stragrande maggioranza dei provvedimenti avanzati dal governo locale. Ma è altrettanto vero che la pistola carica è sempre sul comodino, pronta ad essere utilizzata, qualora equilibri politici regionali e nazionali ritengano sia arrivato il momento di azzoppare o porre fine all’esperienza del governo autonomista e civico in città (vedi la minaccia di sfiducia al sindaco). Tutto ciò non è più sostenibile. Basile avrebbe potuto continuare portando a casa provvedimenti “col lanternino”. invece, ha scelto il “patto di verità”. Dimettendosi, il sindaco disinnesca la potenziale arma del ricatto: toglie il potere ai partiti tradizionali e lo restituisce, intatto, ai cittadini. È un atto di igiene democratica: meglio un breve commissariamento oggi che un’agonia amministrativa lunga più di un anno.

Le dimissioni di Basile sono dunque finalizzate innanzitutto a proteggere il futuro di Messina e chiedere ai cittadini di scegliere, senza filtri, la velocità con cui questa città deve correre. La città ha conosciuto un profondo cambiamento, innegabile, sotto gli occhi di tutti, ma che necessita di essere ulteriormente esteso, rilanciato, rinvigorito, anche alla luce delle nuove ed esaltanti sfide che ci attendono. Un’esperienza, ancora, che va salvaguardata nella sua essenza, “autonoma” e “civica”. Autonoma non nel senso di una città isolata. Al contrario, significa andare a Roma e a Palermo non col cappello in mano come emissari di partiti nazionali, ma con la forza di una città che ha deciso da sola il proprio destino. Civica nel senso di una città tenuta al riparo dalle influenze e dalle pressioni di quelle forze politiche che ancora oggi sono fautrici di logiche e dinamiche che in passato hanno condotto alle condizioni di precarietà e al “fallimento” la nostra città.

“La richiesta di un mandato pieno per trasformare Messina da laboratorio a modello per tutta la Sicilia”

Qualcuno ha avanzato l’ipotesi che Messina sia solo un mezzo per le ambizioni regionali di De Luca che ha presentato e declinato gli obiettivi del movimento “Ti Amo Sicilia” a Caltagirone lo scorso 18 gennaio. La verità è l’opposto. Il progetto presentato a Caltagirone — un governo regionale civico, autonomo e progressista — è lo scudo necessario per la nostra città. Senza una Regione che cambi marcia, Messina resterà sempre un’isola nell’isola, frenata da una burocrazia siciliana che non ci appartiene. Portare il nostro “modello Messina” a Palermo è l’unico modo per dare ossigeno ai risultati raggiunti qui. Bisogna ribaltare la percezione che le dimissioni siano un disinteresse per la città: Stiamo chiedendo a Messina di diventare il motore della Sicilia. Se il modello di buon governo che abbiamo costruito qui vince di nuovo con forza, non saremo più noi a dover chiedere il permesso a Palermo o Roma, ma saranno loro a dover seguire il nostro esempio. Votare oggi significa dare a Messina un peso politico che non ha avuto negli ultimi 40 anni.

Certo, la strada è rischiosa. Se Messina risponde “presente”, l’esperienza del civismo autonomista diventa un’onda inarrestabile pronta a travolgere la Regione. Se fallisce, il progetto si spegne. Ma è proprio in questo rischio che risiede la grandezza della scommessa: Basile non gioca per restare a galla, gioca per cambiare le regole del gioco. Ridare la parola ai messinesi in anticipo non è una fuga, è una chiamata alla responsabilità. È la richiesta di un mandato pieno per trasformare Messina da laboratorio a modello per tutta la Sicilia. In un panorama politico fatto di “uomini di paglia” e poltrone incollate, la scelta di Basile profuma di una libertà che, a queste latitudini, non conoscevamo da tempo.

Michele Limosani

