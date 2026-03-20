Akademia Messina-Fasano, Freschi: “Rammarico perché tecnicamente eravamo vicine”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della gara del PalaRescifina

MESSINA – Al termine della sfida che ha chiuso la stagione 2025/2026 del Gruppo Formula 3 Messina le dichiarazioni del post gara dei tesserati di Messina e Fasano. Matteo Freschi, allenatore Messina: “Il peccato è che la partita di stasera la sentivo più vicina, l’andamento della gara è stato continuo, tranne la flessione nel quarto. A livello tecnico eravamo più vicini e il rammarico lo sento più per quello. Oggi ho visto un miglioramento da parte di alcune atlete e ho chiuso un pochino il cerchio. Galic oggi ha fatto la sua miglior partita messinese, non è un caso perché ha fatto meglio in allenamento, anche a Padova aveva fatto ingresso in campo e ci aveva aiutato a vincere il set, ha alzato il livello di gioco e si è sempre comportata bene con la squadra, sono contento che abbia dimostrato un po’ del suo valore”.

La società annuncerà in settimana il nuovo tecnico e i prossimi obiettivi, coach Freschi ha aggiunto: “Voglio ringraziare tutta la società e le persone che mi hanno accompagnato in questa stagione che per me è partita a novembre. Ho dato tutto me stesso per cercare di salvare questa squadra e quindi la cosa più importante è lasciare un ricordo positivo per chi ho incontrato qui”.

Emma Rizzieri, palleggiatrice Messina: “Siamo una squadra che è cresciuta molto, sia umanamente che tecnicamente, il rammarico c’è perché ci credevamo. Siamo contente e soddisfatte del percorso. Fasano oggi ha sbagliato poco, noi abbiamo peccato un po’ di inesperienza, loro sapevano cosa fare e ci hanno studiato bene. Tra noi c’è una bella amalgama in campo. Ringrazio coach Freschi a nome di tutta la squadra perché è stato un percorso arduo e lungo”.

Paolo Totero, coach Fasano: “A inizio anno avevo dichiarato che questa squadra poteva salvarsi ma potevamo fare anche di più. Le ragazze sono state brave appena hanno capito il loro valore tecnico. Stasera la vittoria era importante sia per essere agganciati ad una posizione di classifica e vedere cosa faranno le altre, al di là di questo era importante ritrovare la vittoria che ci mancava da qualche gara. Stasera sono state brave ad adattarsi ad un palazzetto enorme, non abbiamo sottovalutato Messina. Non abbiamo obiettivo della promozione, questa sarà una vetrina ed un’occasione per tutti e proveremo ad andare più avanti possibile. L’importante sarà uscire dal campo a testa alta”.

Candela Sal Salinas, schiacciatrice Fasano ed Mvp della gara: “C’è il lavoro di tutta la squadra, ci aiutiamo tutte in campo. Dal mio primo anno in Italia ho imparato, ogni stagione ha le sue difficoltà, sto crescendo e ho 25 anni e vogliamo lottare ai playoff. Penso siamo all’altezza di giocarcela, penso che tutte le partite vogliamo lottare e fare i punti importanti a me piace prendermi la responsabilità. Con il coach andiamo d’accordo, stiamo bene e ci alleniamo, qualche settimana prima non stava girando tutto bene però abbiamo un bel rapporto”.