Akademia Messina, il punto sul campionato a due giornate dalla fine

In casa Messina non si hanno dubbi che i playoff ormai imminenti siano "tutta un'altra storia". In semifinale probabilmente sarà nuovamente sfida contro Busto Arsizio

MESSINA – La sconfitta contro Busto Arsizio ha lasciato aperto ancora il discorso terzo posto, Akademia Sant’Anna giocherà adesso le ultime due partite in casa di questa pool promozione pur sapendo che il massimo a cui può ambire è solo il terzo posto. Ai playoff poi si giocherà le sue chance di promozione in A1 sul campo. L’ottavo turno di campionato non ha ancora sancito nulla perché anche San Giovanni, nonostante la vittoria, non è certa della promozione diretta ma manca davvero poco. Il merito di un campionato ancora aperto è di Macerata che mantiene un passo invidiabile e si presenterà come la formazione da battere ai playoff.

Per Messina continuano gli alti e i bassi seppur contro Busto Arsizio sia stata una partita decisa da pochi punti. Il problema o meglio il dubbio che viene è che, sia all’andata al PalaRescifina che al ritorno al PalaBorsani, la formazione delle “cocche” si sia imposta entrambe le volte al tiebreak. In vista del molto probabile nuovo incrocio in semifinale playoff bisognerà lavorare tanto per riuscire a invertire il trend e anche mentalmente bisognerà superare questa doppia sfida andata male. In casa Akademia si continua a dire che la terza fase del campionato, i playoff, saranno una fase completamente diversa come d’altronde Talmassons ha insegnato a tutti lo scorso anno. Manca ormai poco e tutto si saprà, Messina ospita Padova mercoledì sera e poi chiude con Trentino sempre in casa sabato.

Dichiarazioni post Busto Arsizio

Coach Bonafede, allenatore di Messina dopo la partita: “Busto Arsizio e Messina hanno dato vita a una bella pallavolo. Immagino che il pubblico si sia divertito. Merito a loro e a noi. Abbiamo commesso qualche errore di troppo nei momenti cruciali, che avremmo dovuto evitare. Abbiamo gestito bene le palle difficili, un po’ meno quelle facili, ma avremo modo di lavorarci. I play-off saranno tutta un’altra storia, perché conterà come ci si arriva, la freschezza e pure la tensione della singola partita. Ora dobbiamo guardare avanti e completare il campionato, anche perché tra due giorni e mezzo saremo di nuovo in campo”.

Rossella Olivotto, centrale di Akademia Sant’Anna: “Credo che quasi sicuramente riaffronteremo la Futura Giovani Busto Arsizio nelle semifinali promozione. Oggi è stata una bella partita, intensa da entrambe le parti. Abbiamo provato a spingere in alcuni set, siamo state costanti, ma devo fare i complimenti a Busto Arsizio perché ha davvero giocato bene, difendendo l’impossibile. Quindi, brave loro. I play-off saranno un campionato a parte, in cui i dettagli faranno la differenza. Sarà fondamentale arrivarci nella miglior forma possibile, e noi abbiamo già iniziato a lavorare in questa direzione. Questo torneo è davvero intenso e di alto livello. Non pensavo che ci fossero così tante squadre complete e competitive. È molto impegnativo, soprattutto per noi che veniamo da Messina e affrontiamo trasferte lunghe tra aerei e autobus. Ma è sicuramente una competizione stimolante”.

Risultati e classifica Pool Promozione

Brescia – Melendugno 3-1

Busto Arsizio – Akademia Sant’Anna 3-2

Trentino – San Giovanni in Marignano 1-3

Cremona – Costa Volpino 1-3

Padova – Macerata 1-3

San Giovanni in M.no 70 punti (23 vittorie)

Macerata 65 (22)

Akademia Sant’Anna 57 (19)

Busto Arsizio 54 (19)

Trentino 48 (17)

Brescia 46 (16)

Padova 41 (14)

Melendugno 37 (12)

Cremona 35 (11)

Costa Volpino 33 (10)