Akademia Messina inizia la pool promozione con due trasferte

Svelato il calendario e le date, si inizia a Latisana l'1 febbraio si chiude in casa il 22 marzo. Per i playoff basta non terminare ultimi

MESSINA – Svelato il calendario della seconda fase che vedrà il Gruppo Formula 3 Messina impegnato nella pool promozione. Prima gara l’1 febbraio contro Talmassons in quel di Latisana. Si chiude in casa contro Fasano il 22 marzo. Le ragazze care al presidente Costantino iniziano con cinque punti, merito delle vittorie contro Trentino, in quattro set, e Melendugno al tiebreak, col primo posto distante 13 lunghezze.

Costa Volpino che era nel girone di Akademia inizia da prima in classifica a quota 18. Alla fine di queste dieci giornate la prima classificata sarà promossa direttamente in Serie A1, mentre la decima e ultima manterrà la Serie A2. Si incroceranno invece le squadre classificate dal secondo al nono posto per creare un tabellone playoff che inizi dai quarti di finale al meglio delle tre gare. Chi vincerà la finale playoff sarà promossa.

Il calendario del Gruppo Formula 3 Messina

Per Messina un calendario che inizia con due trasferte lontano da casa contro due avversarie ormai storiche dalle precedenti annate. Segue il primo turno infrasettimanale che vedrà Messina giocare in casa in due giorni ravvicinati prima di tornare in trasferta nel weekend. Anche nel secondo turno infrasettimanale previsto che apre il girone di ritorno Gruppo Formula 3 avrà le prima due partite in casa e poi la terza in appena una settimana in trasferta.

1ª giornata: Talmassons-Akademia Messina 1 febbraio 2026

2ª giornata: Busto Arsizio-Akademia Messina 7 febbraio 2026

3ª giornata: Akademia Messina-Brescia 15 febbraio 2026

4ª giornata: Akademia Messina-Padova 18 febbraio 2026

5ª giornata: Fasano-Akademia Messina 22 febbraio 2026

6ª giornata: Akademia Messina-Talmassons 1 marzo 2026

7ª giornata: Akademia Messina-Busto Arsizio 4 marzo 2026

8ª giornata: Brescia-Akademia Messina 8 marzo 2026

9ª giornata: Padova-Akademia Messina 15 marzo 2026

10ª giornata: Akademia Messina-Fasano 22 marzo 2026

Classifica pool promozione

Costa Volpino 18 punti (6 vittorie)

Brescia 16 (5)

Talmassons 15 (5)

Roma Volley 14 (4)

Melendugno 13 (4)

Padova 11 (4)

Trentino 10 (4)

Fasano 10 (4)

Busto Arsizio 8 (2)

Gruppo Formula 3 Messina 5 (2)