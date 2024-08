Akademia Messina. Maressa e Ferrara: “Gruppo professionale ed esperto” VIDEO

Per il team manager l'obiettivo è fare in modo che le atlete pensino solo al campo. Il vice allenatore promette: "Saremo protagonisti"

MESSINA – Dal raduno di Akademia Sant’Anna al Royal Palace Hotel ecco i primi commenti sul nuovo gruppo. Il team manager, molto attivo in questa fase, ha potuto conoscere umanamente le ragazze da poco arrivate per aiutarle ad ambientarsi. Il vice allenatore invece lancia un messaggio alle atlete che saranno chiamate a crescere in alcuni casi e quindi mettersi in gioco e a disposizione totalmente.

Marco Maressa, team manager

Rispondendo alle domande il team manager Marco Maressa ha dichiarato: “Questo è un periodo per me molto concitato, l’obiettivo della società e far sistemare le ragazze nel miglior modo possibile affinché possano concentrarsi solo sul campo. Tra sabato e domenica sono arrivate le ragazze, qualcuna per i disagi del maltempo è ancora in viaggio, per il momento inizieremo nel palazzetto. Il PalaRescifina è molto grande e dovranno prendere confidenza con gli spazi. Da quel che ho potuto vedere le ragazze sono tutte tranquille, professionali e easy”.

Flavio Ferrara, vice allenatore

Il secondo allenatore Flavio Ferrara ha così riassunto il progetto Akademia: “Ringrazio la società per la possibilità di far parte di questo progetto importante e il coach per aver rinnovato la fiducia in questo staff. Nel nuovo percorso cercheremo di essere protagonisti fino alla fine, il gruppo è molto esperto e posso dire che qui chi ha voglia di crescere ne ha la possibilità. Il nostro mantra è la fiducia, il rispetto e il lavorare tutti bene insieme. Sappiamo che incontreremo tante squadre competitive ma ci saremo anche noi che proveremo a sfruttare a pieno il potenziale delle nostre atlete”.

Link all’intervista YouTube

