Il Messina aspetta la Vigor Lamezia reduce da tre sconfitte consecutive

Calcio d'inizio per la quindicesima giornata domenica ore 15. C'è il precedente estivo della Coppa, ma tanto è cambiato da allora

MESSINA – Torna in casa il Messina che domenica 7 dicembre alle ore 15 sfiderà la Vigor Lamezia. In un certo senso si chiude un cerchio per la formazione biancoscudata che proprio contro i calabresi aveva iniziato la stagione in Coppa rimediando una prevedibile sconfitta. Calcio estivo e non solo, rosa completamente stravolta a parte Paduano e Azzara ancora in gruppo e non certo titolari, mister Romano in panchina adesso con anche una nuova proprietà, mentre ai tempi erano ancora “in carica” Alaimo e Sciotto con Peditto direttore generale.

La Vigor Lamezia guardando la classifica, gravata dalla penalizzazione per il Messina, è un’avversaria diretta per la salvezza. Quattordici punti in classifica per i biancoverdi, più di due terzi ottenuti in casa mentre lontano dalle mura amiche la squadra di Renato Mancini fatica. In trasferta una sola vittoria in casa della Reggina e un solo pareggio a Favara. Recentemente i punti sono arrivati dalla sfida in casa contro il Ragusa, 4-0, poi nelle ultime tre giornate sono arrivate altrettante sconfitte consecutive. Tra le file lametine l’ex Giovanbattista Catalano. Squadra con differenza reti negativa -2 (13 realizzati e 15 subiti).