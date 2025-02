Akademia Messina, Olivotto: “Inizia un secondo campionato, fisicamente stiamo bene”

Il vice capitano parla nella settimana che apre la seconda fase del campionato di Serie A2 che definisce "la più bella della stagione"

MESSINA – La vice capitano di Akademia Sant’Anna parla a metà stagione. Dopo una prima regular season in cui Messina ha vinto 15 delle 18 partite in programma da domenica inizierà la seconda fase. Le atlete di coach Bonafede saranno impegnate in altre dieci partite, decisive per decretare la promozione diretta in Serie A1 e la griglia playoff che metterà a disposizione una seconda promozione.

Il calendario è stat svelato con Messina che inizierà a Melendugno contro l’ex Jessia Joly, quattro i punti da recuperare a San Giovanni, formazione in stato di grazia che ha chiuso al comando del girone A e partirà da prima nella poule promozione, ultima avversaria di Akademia e prima a violare in campionato quest’anno il PalaRescifina e domenica con il campionato fermo si è aggiudicata la Coppa Italia di Serie A2. Competizione in cui le peloritane sono uscite al primo turno contro Offanengo.

Olivotto: “Arriva la parte più bella della stagione”

Rossella Olivotto, centrale arrivata in riva allo Stretto in questa stagione e vice capitano della squadra, è uno degli elementi fissi dello scacchiere di coach Bonafede. In 19 partite, compresa la Coppa Italia, ha raccolto 19 presenze e sempre partendo nello starting six. È la seconda giocatrice per numero di punti realizzati (216 in tutte le competizioni) dietro solo a Bintu Diop. Una media di 11,4 a partita e ben quattordici volte in doppia cifra, le migliori partite dal punto di vista realizzativo sono due consecutive nel girone di ritorno, Costa Volpino e Brescia, dove ha messo a segno in entrambe 16 punti.

Olivotto si sofferma sull’ultima partita giocata: “La sconfitta contro San Giovanni è stata una partita molto combattuta, ci hanno messo in difficoltà pressandoci molto col servizio. Dalla nostra parte abbiamo dato vita ad un bello spettacolo, peccato per il risultato finale. Non hanno funzionato dei piccoli dettagli, noi subiamo tanti break di fila, dei momenti di poca lucidità su cui stiamo lavorando, che fanno scappare via l’avversario. Non penso comunque siano più demeriti nostri ma meriti loro”.

Domenica al via la seconda fase, il parere del vie capitano: “Arriva ora la parte più bella della stagione, sarà un secondo campionato bello intenso con alcuni turni anche infrasettimanali. Sarà importante farci trovare pronte sia sull’aspetto tattico che fisico. Quattro punti di distacco non sono tanti, ancora non è detto nulla perché con tante partite da disputare in questa fase nulla è scontato. In questo momento noi fisicamente stiamo bene, avvertiamo un po’ di fatica ma è normale sia così”.

