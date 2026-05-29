Akademia Messina pesca in Canada, per l’attacco arriva Henderson

Dall'altra parte del mondo arriva una 23enne schiacciatrice che di sé dice: "Sono forte in attacco, sto migliorando in difesa. Mi ha convinta la serietà del progetto e... il mare"

MESSINA – Akademia Sant’Anna aggiunge fisicità, potenza ed esperienza internazionale al proprio reparto offensivo con l’arrivo della schiacciatrice canadese Payton Henderson. Originaria di Victoria, nella British Columbia, Henderson è una laterale di 183 cm che approda a Messina dopo un importante percorso sviluppato nel volley universitario canadese, contesto altamente competitivo e in continua crescita nel panorama nordamericano. A presentarla in conferenza stampa il presidente Fabrizio Costantino e ad aiutare nella traduzione Rovena Raymo, responsabile marketing della società.

Queste le prime parole sulla sua scelta di venire a giocare in Italia e cosa l’ha convinta a sposare la causa di Akademia: “Mi ha convinta di poter giocare nel campionato italiano, di altissimo livello. Il progetto a lungo termine e la serietà dell’Akademia e mi ha convinto anche il mare. Sono abituata a lavorare molto e non vedo l’ora di cominciare. Non sono mai stata in Italia, spero di restarci a lungo, spero di divertirmi e migliorare tanto”.

Riguardo la sua prossima venuta in Sicilia ha commentato: “Più che da eventuali posti da visitare principalmente sono molto incuriosita dal cibo, un mio amico di Torino mi ha detto quanto è buono il cibo lì da voi. Qui da me sono tutti eccitati dell’idea di venire a giocare in Italia perché è un campionato di altissimo livello”.

La storia di Payton Henderson

Dopo le prime esperienze con il Douglas College Royals, dove milita dal 2021 al 2023, prosegue il proprio percorso con la University of Alberta Pandas, una delle realtà più prestigiose del volley universitario canadese. Con la formazione di Alberta disputa tre stagioni consecutive, confrontandosi ai massimi livelli del campionato U SPORTS e mettendosi in evidenza per continuità e impatto offensivo.

Nel corso delle ultime due stagioni conquista la Canada West con la University of Alberta, mentre nell’ultima annata centra anche il successo nella U SPORTS Championship, il massimo titolo universitario canadese, confermandosi protagonista all’interno di una delle squadre più competitive del panorama nazionale. Sul piano individuale, chiude l’ultima stagione con numeri di assoluto rilievo: 95 set disputati in 29 presenze, 178 punti in attacco con il 23,9% di efficienza offensiva, 27 ace e 34 muri, confermandosi una delle soluzioni offensive più complete della formazione canadese.

Le sue caratteristiche tecniche

Giocatrice completa e fisicamente strutturata, Henderson abbina forza in attacco, efficacia al servizio e capacità di adattarsi ai ritmi di gioco, caratteristiche che le permettono ora di affrontare la prima esperienza nel volley europeo. L’approdo ad Akademia Sant’Anna rappresenta per la schiacciatrice canadese una nuova sfida professionale e, allo stesso tempo, un’opportunità importante per confrontarsi con un campionato competitivo come la Serie A2 italiana, mettendo il proprio bagaglio tecnico e atletico al servizio della squadra.

Presentandosi dal punto di vista tecnico tattico di sé stessa dice: “Spero di imparare tanto dalle compagne e dall’allenatore e crescere personalmente e non soltanto dal punto di vista sportivo. Di coach Barbieri ho sentito parlare tanto bene da una mia compagna.in generale voglio migliorare in tutto, so di essere brava in attacco ebattuta, voglio migliorare in difes dove lavor da anni”.