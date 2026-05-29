Messina. Basile conferma Carrubba segretaria e direttrice generale del Comune

Il doppio incarico affidato dal sindaco "fino ad eventuale riorganizzazione che sarà decisa dalla nuova Amministrazione"

MESSINA – Rosanna Carrubba continuerà a ricoprire, almeno per il momento, il doppio ruolo di segretaria generale e direttrice generale del Comune di Messina. Questa mattina il sindaco Federico Basile le ha confermato l’attribuzione delle funzioni, in continuità con l’incarico che la stessa Carrubba aveva ricevuto dal commissario straordinario Piero Mattei. Non è detto, però, che il doppio incarico rimanga per tutto il mandato elettorale. Anzi, è molto probabile che Basile opti per un nuovo nome, così come aveva già fatto affidando la poltrona a Salvo Puccio durante la sua precedente gestione amministrativa. Del resto, come si legge nel decreto sindacale firmato questa mattina dal sindaco, occorreva garantire senza soluzione di continuità i compiti gestionali affidati al direttore generale. Da qui l’assegnazione delle funzioni alla già segretaria generale del Comune, “fino a nuova eventuale riorganizzazione che sarà decisa dalla nuova Amministrazione”.

La dottoressa Carrubba aveva giù ricoperto il ruolo di direttrice generale con il sindaco De Luca per poco più di un anno (tra il 2019 e il 2020), poi con il commissario straordinario Leonardo Santoro (per tre mesi del 2022), con Basile sindaco dal giugno al dicembre 2022 e, infine, con il commissario straordinario Piero Mattei da marzo a maggio 2026. L’ammontare dell’indennità di funzione spettante al segretario generale per l’incarico di direttore generale è pari a 36mila euro annui lordi oltre oneri ed accessori nella misura di legge, fino alla durata dell’incarico.