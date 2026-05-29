Messina. Da oggi in servizio altri 26 nuovi agenti di Polizia municipale

Sono stati accolti dal sindaco Basile a Palazzo Zanca: "Porteranno nuove energie al servizio della città"

MESSINA – Il ritorno a Palazzo Zanca del sindaco Federico Basile coincide con l’entrata in servizio di 26 nuovi agenti di Polizia municipale. Insieme alla segretaria generale Rossana Carrubba e al Comandante della Polizia Municipale Giovanni Giardina, Basile ha accolto i nuovi agenti nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, dove sono stati firmati i contratti di lavoro.

“Sono giovani che andranno a rafforzare la macchina amministrativa e comunale, portando nuove energie, competenze e maggiore operatività al servizio della città”, ha sottolineato il sindaco augurando ai nei assunti buon lavoro.

I nuovi agenti, anche se impiegato a tempo determinato e con contratto triennale, vanno ad aggiungersi agli altri 100 agenti inseriti recentemente in pianta organica. Sono stati individuati con lo scorrimento della graduatoria del concorso.

“Tra gli obiettivi che mi ero posto fin dall’inizio del mandato – ha aggiunto Federico Basile – c’era quello di restituire forza all’Ente attraverso nuove assunzioni. Un percorso amministrativo serio e concreto, avviato nel 2018, che oggi continua a dare risultati tangibili e che ci consente di garantire maggiore sicurezza, efficienza e presenza sul territorio”.