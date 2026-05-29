Messina. Al Liceo Maurolico premiati i vincitori del I Certamen Peloritanum Novum

Doppio riconoscimento per lo studente Michele Lupo, della classe V F, protagonista indiscusso della competizione letteraria

MESSINA – Si è svolta ieri pomeriggio, nell’Aula Magna del Liceo Classico “F. Maurolico” di Messina la cerimonia di premiazione del Certamen Peloritanum Novum, evento che quest’anno ha assunto un significato particolarmente importante per la scuola: dopo trentacinque edizioni coordinate e promosse dall’AICC di Messina, il Certamen è infatti passato direttamente sotto l’intestazione del liceo diretto dalla Prof.ssa Giovanna De Francesco, inaugurando così la prima edizione del nuovo corso organizzativo.

L’iniziativa, svoltasi in un clima di grande vivacità e sincero interesse per il mondo classico, ha visto una significativa partecipazione di studenti, famiglie, docenti e numerose personalità legate alla comunità scolastica. Presenti anche i tradizionali sostenitori dell’iniziativa che hanno contribuito nel corso degli anni alla realizzazione dell’evento: la Fondazione Crimi e le famiglie Tumeo, Lizio e Tortorella.

Il pomeriggio, coordinato dal prof. Daniele Macris, è stato impreziosito dalla lectio magistralis del prof. Ignazio Lax (Università Ca’ Foscari di Venezia), anche membro della Commissione giudicatrice, dal titolo “L’orto dell’anima e le sue insidie. Un caso della ricezione delle Tusculanae Disputationes nella letteratura latina tardoantica”, particolarmente apprezzata dal pubblico presente. Grande rilievo ha avuto anche il lavoro della commissione giudicatrice del Certamen Peloritanum Novum, composta, oltre che dal professore Ignazio Lax (già assegnista di ricerca postdottorato dell’Università di Messina), dal professore Marco Onorato (Università degli Studi di Messina), presidente della commissione, e dalla professoressa Rosa Santoro (anch’essa docente dell’Ateneo messinese).

Il primo premio assoluto è andato a Michele Lupo, studente del Liceo “Maurolico”, che conferma ancora una volta l’eccellenza raggiunta dai suoi alunni nello studio delle discipline classiche. Secondo posto per Ginevra Fasanaro, del Liceo Classico “Tommaso Gargallo” di Siracusa, terzo per Gregorio Ugdulena Rizzo, del Liceo Classico “La Farina” di Messina. Sono state inoltre attribuite due menzioni speciali a Leonardo Visalli, sempre del Liceo “Maurolico”, e a Martina Francesca Pitrone, del Liceo Classico “Enrico Trimarchi” di Santa Teresa di Riva.

Nel corso della cerimonia è stato inoltre dedicato uno spazio speciale alla premiazione del certamen interno del liceo, Ad maiora, organizzato a conclusione del percorso di preparazione ai certamina che da ormai cinque anni raccoglie crescente partecipazione e successo. Il corso, frequentato da una trentina di studenti, rappresenta una delle esperienze formative più significative dell’istituto, offrendo ai ragazzi la possibilità di approfondire lo studio dei testi classici anche in orario pomeridiano.Nell’intervento introduttivo del prof. Sergio Foscarini è stato ricordato come gli studenti del liceo abbiano ottenuto importanti riconoscimenti in numerosi certamina regionali e nazionali, tra cui il Nebrodeum del Liceo “Sciascia” di Sant’Agata Militello, il Syracusanum del Liceo “Gargallo” di Siracusa, il Vibonense del Liceo “Morelli” di Vibo Valentia e il Philelfianum del Liceo “Filelfo” di Tolentino, oltre naturalmente al Peloritanum Novum.

Per la sezione iuniores del certamen interno sono state assegnate due menzioni di merito ad Alessandro Oteri e Pietro Pontoriero, della classe III B, e due menzioni d’onore a Elisabetta Amato, della classe II C, e a Christian Muscarella, della classe II D. Il primo premio invece è stato conferito ad Antonio Liprino, della classe III E.

Per la sezione seniores, il primo premio assoluto è andato ancora una volta a Michele Lupo, della classe V F, protagonista indiscusso della giornata grazie al doppio riconoscimento ottenuto.

La cerimonia si è conclusa tra applausi e momenti di forte partecipazione emotiva, confermando il ruolo del Liceo Classico “Maurolico” come punto di riferimento culturale per il territorio e come realtà capace di trasmettere alle nuove generazioni la passione sempre attuale per la cultura classica.