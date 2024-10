Akademia Messina sale al secondo posto. Bonafede: “Punti importanti”

Trasferta proficua in Toscana per le supergirls del presidente Costantino. I risultati degli altri campi nel quarto turno di Serie A2 premiano le siciliane

MESSINA – Ancora un vittoria per Akademia Sant’Anna in trasferta contro Castelfranco Pisa. La formazione di coach Bonafede non ha ancora conosciuto la sconfitta in stagione e con la terza vittoria a punteggio pieno si issa al secondo posto nel girone A di Serie A2. Una sola lunghezza di svantaggio da San Giovanni in M.no che ha fatto il colpaccio in quel di Macerata nello scontro al vertice portando via l’intera posta alle marchigiane. Proprio Macerata, dove milita tra le altre l’ex Valeria Battista, sarà ospite domenica prossima al PalaRescifina, un’altra passo importante tra le mura amiche dopo Brescia per confermarsi ai vertici del girone.

Nel post-match tra Castelfranco Pisa e Akademia Sant’Anna queste le dichiarazioni di coach Fabio Bonafede: “E’ stata una partita durissima. Nei primi due set siamo riusciti a fare ciò che avevamo preparato. Poi, reazione loro che hanno iniziato a giocare una pallavolo ad alta intensità, difendendo tanto e alzando i ritmi di gioco. Brave le ragazze a gestire i momenti di grande difficoltà, senza perdere la calma. Quarto set durissimo; loro giocavano una pallavolo fatta di tanta difesa e contrattacchi rischiosi. Noi non siamo stati da meno; abbiamo ragionato, allentando e accelerando nei momenti opportuni. Queste solo le partite che fanno crescere; questi punti valgono tantissimo. Se Castelfranco dovesse giocare così anche le altre gare, non so quante saranno le avversarie che riusciranno a violare questo campo, di suo già molto particolare. Torniamo a casa contenti e con tante conferme. Si tratta di un’ulteriore tappa di crescita in cui ci prendiamo punti che valgono triplo, strappati con forza. Adesso, ci godiamo la serata, prima di pensare alla prossima partita”.

Risultati e classifica girone A

Castelfranco Pisa – Akademia Sant’Anna 1-3

Mondovì – Lecco 0-3

Brescia – Costa Volpino 3-1

Macerata – San Giovanni in M.no 1-3

Imola – Casalmaggiore 3-0

Omag-Mt San Giovanni in M.no 12 punti

Akademia Sant’Anna Messina 11 punti

Cfr Balducci Hr Macerata, Valsabbina Millenium Brescia 9 punti

Clai Imola Volley, Orocash Picco Lecco 6 punti

Volleyball Casalmaggiore 4 punti

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 2 punti

Cbl Costa Volpino 1 punto

Bam Mondovì 0 punti

