Piazza Cairoli, torna il presepe meccanizzato lungo 30 metri. “Lo costruisco fin da bambino” VIDEO

Pesci rossi, tartaruga marina e mille pastorelli in movimento. Il racconto dell'autore Sebastiano Madafferi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ lungo più di 30 metri e contiene mille pastorelli in movimento. Fra le attrazioni natalizie di Piazza Cairoli, torna anche quest’anno il presepe meccanizzato artigianale. L’autore, Sebastiano Madafferi, ha impiegato 8 giorni per montarlo. “Da 10 anni lo mostro alla città e ogni anno cerco di inserire qualcosa di nuovo”, spiega l’ideatore.

“Ho iniziato a costruire presepi a 8 anni con mia nonna”

Sebastiano ha 39 anni e costruisce presepi da quando ne aveva 8. Una passione nata quando era bambino e i ricordi dell’epoca si intrecciano con quelli della nonna. Ogni anno meccanizza un pastorello in più, persino il bambinello o gli animali si muovono. Oltre ai pesci rossi veri e alla grande tartaruga marina di 16 anni che si muove nella vasca sotto gli occhi curiosi dei visitatori.

Realizzato a mano con materiali di riciclo

Le scene sono state tutte realizzate a mano con l’utilizzo di materiali di riciclo. C’è molto legno, cartone e sughero. Le cannucce nere dei drink sono state trasformate in lampioncini per i sentieri. Nei villaggi è un mix di mestieri antichi e moderni. Dal pescatore alla psicologa, dal fornaio al veterinario. Ecco il racconto dell’autore.

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 01:00. L’ingresso è libero

Vedi qui la galleria fotografica