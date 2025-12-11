 Piazza Cairoli, torna il presepe meccanizzato lungo 30 metri. "Lo costruisco fin da bambino" VIDEO

Silvia De Domenico

Piazza Cairoli, torna il presepe meccanizzato lungo 30 metri. “Lo costruisco fin da bambino” VIDEO

giovedì 11 Dicembre 2025 - 12:50

Pesci rossi, tartaruga marina e mille pastorelli in movimento. Il racconto dell'autore Sebastiano Madafferi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ lungo più di 30 metri e contiene mille pastorelli in movimento. Fra le attrazioni natalizie di Piazza Cairoli, torna anche quest’anno il presepe meccanizzato artigianale. L’autore, Sebastiano Madafferi, ha impiegato 8 giorni per montarlo. “Da 10 anni lo mostro alla città e ogni anno cerco di inserire qualcosa di nuovo”, spiega l’ideatore.

“Ho iniziato a costruire presepi a 8 anni con mia nonna”

Sebastiano ha 39 anni e costruisce presepi da quando ne aveva 8. Una passione nata quando era bambino e i ricordi dell’epoca si intrecciano con quelli della nonna. Ogni anno meccanizza un pastorello in più, persino il bambinello o gli animali si muovono. Oltre ai pesci rossi veri e alla grande tartaruga marina di 16 anni che si muove nella vasca sotto gli occhi curiosi dei visitatori.

Realizzato a mano con materiali di riciclo

Le scene sono state tutte realizzate a mano con l’utilizzo di materiali di riciclo. C’è molto legno, cartone e sughero. Le cannucce nere dei drink sono state trasformate in lampioncini per i sentieri. Nei villaggi è un mix di mestieri antichi e moderni. Dal pescatore alla psicologa, dal fornaio al veterinario. Ecco il racconto dell’autore.

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 01:00. L’ingresso è libero

Vedi qui la galleria fotografica

