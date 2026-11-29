La reazione fa vincere alle peloritane il terzo set ai vantaggi, ma arriva la sconfitta nell'undicesima giornata. Mvp della gara l'ex Mason

TREBASELEGHE (PD) – La Cosedil F3 Motors Akademia Messina torna senza punti anche dalla seconda trasferta consecutiva. Al Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe, nella gara valida per l’undicesima giornata di andata del campionato di Serie A2 Fineco, le SuperGirls cedono alla Nuvolì Altafratte Padova per 3-1 (25-17, 25-23, 24-26, 25-17). A differenza di quanto accaduto a Monviso, le siciliane riescono a tradurre in un set vinto la reazione al doppio svantaggio, senza però trovare la continuità necessaria per prolungare l’incontro al tie-break. Resta il rammarico per il secondo parziale, nel quale le ragazze di coach Barbieri, dopo aver rincorso a lungo le avversarie, si erano portate avanti sul 22-23, prima di subire il ritorno delle venete. A fare la differenza sono soprattutto il muro e la capacità di concretizzare le occasioni costruite in fase break. Padova mette a segno 14 muri vincenti contro i soli 4 delle messinesi, conquistando 30 break point a fronte dei 18 delle siciliane. A conquistare il riconoscimento di MVP è l’ex giallorossa Chiara Mason, autrice di 20 punti, con il 55% in attacco, tre ace e due muri. Per le venete, determinanti anche i 17 punti di Cristina Fiorio e i sei muri vincenti di Laura Bovo.

Coach Leo Barbieri commenta così a fine gara: “Dal punto di vista del gioco dobbiamo essere soddisfatti, perché stiamo crescendo e questo rappresenta sicuramente l’aspetto più positivo della serata. Abbiamo tenuto bene fino al quarto set, con un terzo parziale giocato davvero molto bene. Il rammarico più grande riguarda proprio il quarto set, dove siamo entrati in campo un po’ scarichi, probabilmente sia sotto il profilo fisico che tecnico. In quella fase avremmo potuto fare qualcosa in più. Detto questo, dobbiamo portarci dietro la qualità di questa prestazione. Stiamo diventando più cinici nei momenti che contano, ma non ancora quanto vorremmo”.

“Nel secondo set” – continua Coach Barbieri- “abbiamo avuto alcune occasioni importanti che non siamo riusciti a sfruttare. È lì che dobbiamo crescere ulteriormente, sia sotto l’aspetto tecnico sia sotto quello tattico, perché ci sono punti che, in determinati momenti della partita, vanno gestiti in modo diverso. Questo significa che c’è ancora margine di miglioramento anche nella lettura delle situazioni di gioco. Ripeto, sono molto soddisfatto della nostra crescita e della qualità espressa oggi, ma ci manca ancora quell’ultimo step per fare il salto di qualità definitivo.”

Padova – Cosedil F3 Motors Akademia Messina 3-1

Buon avvio delle SuperGirls nel primo set, con Sara Bellia principale riferimento offensivo e le siciliane avanti sul 4-6. Padova ribalta il punteggio sfruttando la maggiore efficacia a muro e mettendo progressivamente in difficoltà la ricezione messinese. Dal 12-10, le venete piazzano un parziale di 8-0 che indirizza la frazione. Messina prova a ridurre le distanze, ma non basta l’ottima prestazione di Bellia, autrice di nove punti con il 57% in attacco. Le padrone di casa chiudono sul 25-17, facendo valere una maggiore incisività offensiva (45% contro il 34%) e cinque muri vincenti, a fronte di uno solo delle SuperGirls.

Con Henderson al posto di Peroni, nel secondo set Messina cresce sensibilmente in attacco, passando dal 34% al 43%, e migliora anche in ricezione (59% di positività). Le siciliane pagano però i sei errori al servizio. Sotto 19-16, le SuperGirls reagiscono grazie alla ritrovata incisività di Lindgren e ai due ace consecutivi di Bellia. Il servizio vincente di Gazzola e il muro di Quero valgono il sorpasso (21-22), mentre Lindgren firma il 22-23. Nel momento decisivo, però, Padova trova le risposte di Fiorio e Lewis: i due muri consecutivi della statunitense chiudono il parziale sul 25-23, vanificando la rimonta messinese.

Messina riparte con fiducia rinnovata nella terza frazione e, sostenuta dalle iniziative di Lindgren e Quero, si porta avanti sul 6-10. Padova ricuce il divario, ma le SuperGirls trovano nuove risorse nell’ingresso di Peroni, il cui ace vale il 12-15. Le venete recuperano ancora e il parziale prosegue all’insegna dell’equilibrio. Questa volta, però, le siciliane gestiscono meglio i palloni decisivi: sotto 23-22, trovano la parità con il muro di Quero e, grazie a Bellia e Lindgren, conquistano il set ai vantaggi (24-26), riaprendo l’incontro. A fare la differenza sono la migliore tenuta in ricezione (69% di positività e 56% di perfetta) e il minor numero di errori, con dieci punti concessi dalle padovane contro i sei delle messinesi.

Nel quarto set Padova riparte con la verve dei primi due parziali. Trascinata da Fiorio e Mason, costruisce subito un vantaggio significativo (5-1). Messina prova a reagire affidandosi soprattutto a Henderson e Lindgren, ma non riesce a incidere nella fase break. Nemmeno le rotazioni operate da coach Barbieri modificano l’inerzia del parziale. Nonostante il 77% di positività in ricezione, le SuperGirls non riescono a contenere l’attacco delle venete, che chiudono con il 65% di positività e il 60% di efficienza. A pesare anche l’assenza di muri vincenti e i cinque errori al servizio delle siciliane, incapaci di conquistare un solo break point nell’intera frazione. Padova allunga progressivamente fino al 25-17 che sancisce il definitivo 3-1.

Tabellino

Parziali: 25-17, 25-23, 24-26, 25-17.

Durata set: 24’, 27’, 38’, 24’.

Arbitri: Andrea Lobrace e Luigi Peccia. Video check: Simone Bastasin.

MVP: Chiara Mason (Nuvolì Altafratte Padova).

Padova: Bovo 10, Bozzoli n.e., Fiorio 17, Genovese n.e., Sposetti Perissinotto n.e., Maggipinto (L) 0, Mirarchi 0, Mason 20, Angelina n.e., Lewis 11, Stocco 3, Mazzon 11.

All. Marco Sinibaldi; vice Nicolò Cozzi.

Messina: Gazzola 1, Peroni 1, Lindgren 14, Quero 7, Bellia 21, Henderson 10, Rolando (L) 0, Pegoraro 0, Caruso 0, Franceschini 3, Colombano 1, Guiducci 3.

All. Leonardo Barbieri; vice Fabio Collina.