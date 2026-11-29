Nel post partita anche le parole di Kragl ("Arriva il gol, non ci danno un rigore ma altri parlano") e dell'allenatore ospite Foti ("Non ho mai acceso i toni ma dico la verita")

MESSINA – Vittoria per il Messina che supera l’Acireale con una prodezza di Kragl nel secondo tempo e mantiene la propria corsa nel campionato di Eccellenza. Alfio Torrisi, allenatore Acr Messina al termine della gara dichiara: “È una vittoria che la partita dedica al presidente come regalo di compleanno e alla gente, oggi ha vinto tutta la città. Vedere questo clima e questa città coinvolta ha dato valore a tutti. Nel primo tempo sono venute fuori le due grandi squadre, faccio i complimenti all’Acireale per quanto messo in campo, non era facile giocare perché ci chiudevano tutte le linee di passaggio. Siamo stati un po’ più padroni del campo ma credo che nel secondo tempo non c’è stata storia. Ci dà tanta autostima questa vittoria, il campo parla chiaro e siamo contenti del nostro percorso. Una vittoria che vale tanto anche per la grandezza dell’avversario che ci ha messo in difficoltà, dobbiamo restare in guardia perché tra nove giorni rigiocheremo contro di loro. La partita è stata combattuta e faccio i complimenti a Coco che ha fatto una parata importante per il resto non abbiamo rischiato altro anche se siamo stati poco incisivi negli ultimi venticinque metri. Non voglio parlare dell’arbitro, non ne ho mai parlato, oggi sono stato espulso quando la panchina protesta per il rigore non dato e l’arbitro butta fuori me perché responsabile della panchina. Credo che queste cose vadano gestite meglio, fa male andare fuori quando l’assistente dice all’arbitro che io non ho fatto nulla. Abbiamo la Chiesa ben al centro del villaggio, abbiamo giocato con le prime due della classe e abbiamo vinto, una in trasferta, senza subire gol, faccio i complimenti alla squadra e allo staff tecnico”.

Oliver Kragl, centrocampista Acr Messina e uomo partita: “A me piace giocare a pallone e dò il massimo per la maglia che indosso e per aiutare la squadra. Io so che ho più responsabilità, mi chiedono di tirare in porta e anche le altre squadre non dormono. Prendiamo la responsabilità di sbagliare e se posso tirare ci provo. Nel primo tempo ci hanno pressato alto ma non hanno fatto tanto di calcio, ci hanno picchiato e l’arbitro non l’ha indirizzata e succede questo casino. Nella ripresa abbiamo giocato solo noi, non giocano a pallone lanciano a Mokulu e salgono. Il gol è arrivato, poi loro ci dicono che noi siamo aiutati ma non ci danno rigore, ci hanno dato un angolo contro che non c’era, loro parlano però. Tutte le vittorie fanno bene alla squadra e al campionato, abbiamo messo quello che dovevamo in campo e siamo felici per la vittoria. “.

Salvatore Foti, allenatore Acireale: “Nel secondo tempo è andato storto che Oliver Kragl si è inventato un tiro da 25 metri sotto l’incrocio. Partite del genere molto equilibrate vengono decise dalle giocate di qualità, oggi non posso rimproverare nulla alla squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto quanto dovevamo, nella ripresa ci siamo abbassati e abbiamo smesso di giocare. Ho cercato di sbilanciarmi e ho utilizzato tutte le carte che avevo in panchina. Non ho mai acceso i toni e sono stato molto diretto, non è una polemica contro Messina ma non sarei mai andato a giocare in Eccellenza dopo quanto fatto a meno di un sentimento forte che mi lega a quella squadra, non ho nulla contro Messina e la rispetto. La partita è stata decisa da un’invenzione di un giocatore fuori categoria, se nel primo tempo avesse fatto gol Petta chi lo sa, Belluso ha avuto l’occasione in Coppa, ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Sono altri che creano polemiche non io che dico la verità”.