Le parole dei tecnici delle formazioni messinesi, i risultati della 14ª giornata e la nuova classifica

Il campionato di Serie D nel girone I ha visto la Vibonese staccare la Reggina. La capolista fa risultato in casa contro il Licata, vittoria di misura per 1-0, i granata invece non vanno oltre il pari a reti bianche in casa contro un coriaceo Siracusa. Alle spalle delle due si avvicina il Sambiase che passa a Favara per 1-2.

Quanto alle messinesi, che si sfideranno nel prossimo turno nel derby, torna alla vittoria la Nuova Igea Virtus di Giacomo Modica, i giallorossi longanesi calano il tris in casa al Praiatortora ma subiscono un gol ininfluente in funzione dei tre punti e si issano al quarto posto. Neanche il tempo di cominciare e apre le marcature Harper, il gol del 2-0 arriva al 70′ firmato Khamlich e mette il risultato al sicuro, infatti poco dopo gli ospiti vanno a segno con Petrone, nel finale comunque Tumminelli rimette distanza tra le due squadre. Così coach Giacomo Modica nel post partita: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi che non mi hanno mai deluso sotto l’aspetto dell’impegno. Non è però ancora il calcio che piace a me e le partite che mi fanno impazzire, abbiamo avuto troppe pause e non stiamo benissimo fisicamente, forse neanche bene. Ci portiamo dietro gli strascichi delle ultime settimane ma la squadra ha un grande potenziale e dobbiamo avere la forza e il coraggio degli audaci”.

Il Milazzo invece va ko in quel di Avola, rete nella ripresa di Oliveri che decide il match. Al termine dell’incontro l’allenatore dei mamertini Gaetano Catalano ha così commentato: “Abbiamo fatto un’ottima partita ma gli episodi continuano a condannarci, non meritavamo di perderla pur giocando contro una squadra forte e organizzata. Noi li abbiamo limitati tanto nelle loro giocate e ci portiamo una sconfitta a casa e dobbiamo prepararci subito al derby che sarà domenica prossima”.

Risultati 14^ giornata

Avola – Milazzo 1-0

Nuova Igea Virtus – Praiatortora 3-1

Castrumfavara – Sambiase 1-2

Nissa – Athletic Palermo 5-2

Reggina – Siracusa 0-0

Trapani – Gela 2-0

Ragusa – Enna 3-1

Vibonese – Licata 1-0

Vigor Lamezia – Modica 0-0

Classifica Serie D girone I

Vibonese 33

Reggina 30

Sambiase 29

Avola 26

Nuova Igea Virtus 23

PraiaTortora 20

Milazzo 20

Siracusa (-7) 19

Nissa 19

Licata 18

Athletic Palermo 18

Gela (-1) 17

Modica 14

Trapani (-5) 14

Vigor Lamezia 11

Ragusa 9

CastrumFavara 8

Enna 6