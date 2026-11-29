I risultati della 12ª giornata nel campionato di Eccellenza e la nuova classifica del girone B
Nella 12ª giornata del campionato di Eccellenza vittoria del Niscemi che in casa del Melilli segna quattro reti contro le tre degli ospiti. Era una partita osservata speciale da Messina e Acireale visto che qualcuna poteva perdere punti e alla fine sono stati gli etnei visto che il Messina passa al “Celeste” con la rete di Kragl. In zona jonica il derby tra i locali e il Messana Riviera si chiude in trionfo per la Jonica che passa con quattro gol. Successo interno della Nebros che supera in casa 2-1 il Palazzolo. Pareggio invece per l’Athletic Gioiosa che non va oltre lo 0-0 in casa della Leonzio.
Risultati 12ª giornata
Scordia – Vittoria 2-2
Leonzio – Gioiosa 0-0
Viagrande – Giarre 1-1
Jonica – Messana Riviera 4-0
Mazzarrone – Augusta 2-1
Melilli – Niscemi 3-4
Acr Messina – Acireale 1-0
Nebros – Palazzolo 2-1
Classifica Eccellenza girone B
Niscemi 28
Acireale 25
Mazzarrone 21
Scordia 20
Nebros 20
Messana Riviera 16
Athletic Gioiosa 16
Melilli 13
Giarre 12
Vittoria 12
Augusta 11
Jonica 11
Messina 10 (-20)
Palazzolo 8
Leonzio 8
Viagrande 6