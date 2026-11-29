I risultati della 12ª giornata nel campionato di Eccellenza e la nuova classifica del girone B

Nella 12ª giornata del campionato di Eccellenza vittoria del Niscemi che in casa del Melilli segna quattro reti contro le tre degli ospiti. Era una partita osservata speciale da Messina e Acireale visto che qualcuna poteva perdere punti e alla fine sono stati gli etnei visto che il Messina passa al “Celeste” con la rete di Kragl. In zona jonica il derby tra i locali e il Messana Riviera si chiude in trionfo per la Jonica che passa con quattro gol. Successo interno della Nebros che supera in casa 2-1 il Palazzolo. Pareggio invece per l’Athletic Gioiosa che non va oltre lo 0-0 in casa della Leonzio.

Risultati 12ª giornata

Scordia – Vittoria 2-2

Leonzio – Gioiosa 0-0

Viagrande – Giarre 1-1

Jonica – Messana Riviera 4-0

Mazzarrone – Augusta 2-1

Melilli – Niscemi 3-4

Acr Messina – Acireale 1-0

Nebros – Palazzolo 2-1

Classifica Eccellenza girone B

Niscemi 28

Acireale 25

Mazzarrone 21

Scordia 20

Nebros 20

Messana Riviera 16

Athletic Gioiosa 16

Melilli 13

Giarre 12

Vittoria 12

Augusta 11

Jonica 11

Messina 10 (-20)

Palazzolo 8

Leonzio 8

Viagrande 6