Akademia, Modestino e Caforio due ragazze del sud a Messina VIDEO

Per la campana Modestino un ritorno ed è pronta a "salire un ulteriore gradino", la pugliese Caforio è "felice di trovare alcune ex avversarie mie compagne"

MESSINA – Primo uscita pubblica per il nuovo gruppo di Akademia Sant’Anna. Tra le atlete che tenteranno la scalata alla A1 ci sarà ancora Dalila Modestino, la campana di Ariano Irpino che ripartirà con più presenze di tutte (33) in Akademia. Mentre tra le nuove Giorgia Caforio, libero di Brindisi, dopo aver provato a difendere gli attacchi delle nuove compagne nelle passate stagioni e aver avuto il pubblico contro a Messina proverà a godersi entrambe le cose a proprio favore.

Modestino, confermata centrale

La centrale classe 1998 alla domanda se Akademia è una corazzata risponde: “Lo dimostrerà il campo il nostro livello, penso potremo toglierci molte soddisfazioni, l’obiettivo è salire un gradino ulteriore. Ho giocato – prosegue Dalila Modestino – già con altre due delle tre centrali in arrivo, sono sicura che sarà un anno competitivo in questo ruolo. Sul pubblico penso possano riconfermare anche loro quello che hanno fatto sugli spalti lo scorso anno con noi a dare un contributo in campo per ottenere il meglio per questa città”.

Caforio, nuovo libero

Una delle più esperte del nuovo gruppo e libero della difesa Giorgia Caforio è molto lucida nella sua analisi: “Messina si è dimostrata una bella piazza, sono stata felicissima di venire qui per prendere parte a questo progetto ambizioso. Ho avuto modo di giocare contro molte delle mie nuove compagne e sono contenta di ritrovarle dalla mia parte. Ho giocato da avversaria qui a Messina e mi ha fatto piacere trovare un ambiente così caloroso e mi sono detta perché no, magari l’anno prossimo sarà la mia nuova casa. Presidente e coach ci hanno chiesto di lavorare e dare tutto quello che possiamo, felice di essere qui per la serietà del progetto e per il modo di lavorare”.

