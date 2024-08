Le ragazze di Akademia finalmente a Messina: inizia la preparazione

Si sono incontrate per la prima volta alla presenza anche di coach Bonafede e del presidente Costantino. Da domani si inizia il lavoro al PalaRescifina

MESSINA – Le scelte in vista della prossima stagione in Serie A2 femminile sono state già ampiamente fatte. L’Akademia Sant’Anna del presidente Costantino ha confermato coach Bonafede e buona parte dello staff tecnico da mesi, poi sono state svelate settimane fa le atlete, due confermate e undici nuove che finalmente si sono radunate a Messina. Stasera erano tutte, compresi dirigenti e staff, al Royal Palace Hotel per incontrarsi per la prima volta e da domani si inizierà a lavorare in palestra al PalaRescifina.

Gli obiettivi della società sono alti: 1000 abbonati e la Serie A1. Ricordiamo che in massima serie si può arrivare terminando al primo posto della poule promozione, a cui si accede terminando la prima parte di stagione tra le prime del proprio girone, Akademia sarà nel girone A. O ancora si può ottenere la promozione vincendo i playoff dopo aver terminato tra la seconda e quinta posizione della puole promozione. Obiettivi ambiziosi per la società peloritana che però da quando ha iniziato il suo cammino nel mondo della pallavolo ha sempre alzato l’asticella.

Il roster di Akademia 2024/2025

Tra le pallavoliste che lo scorso anno erano già a Messina confermate Dalila Modestino e Aurora Rossetto. Tante le atlete giunte in riva allo Stretto con tanta esperienza, pensiamo a Giulia Carraro, Rosella Olivotto e Giorgia Caforio. Alcune giovani già affermate o che potrebbero compiere un salto di qualità a Messina: Cabassa, Guzin e Diop. Come negli anni passati poi ci sarà un’americana tra le fila della formazione giallorossa. Il campionato inizierà il 6 ottobre proprio in casa.

Palleggiatrici: Giulia Carraro (1994), Ambra Trevisiol (1992).

Schiacciatrici: Aurora Rossetto (1997, confermata), Chiara Mason (2000), Linda Cabassa (2004), Adanna Rollins (1999).

Centrali: Dalila Modestino (1998, confermata), Rossella Olivotto (1991), Maria Adelaide Babatunde (1998), Bibiana Guzin (2004).

Opposte: Bintu Diop (2002).

Libero: Maria Chiara Norgini (1998), Giorgia Caforio (1994).

