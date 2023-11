Akademia non rischia e impara dagli errori. Bonafede: "Ragazze incredibili" - Tempostretto

Nel turno infrasettimanale varia il sestetto coach Bonafede e, a differenza di qualche giorno fa, non c'è stato il ribaltone nel primo set

MESSINA – La vittoria in casa contro Pescara mantiene Akademia Città di Messina in seconda posizione nel girone A, alla pari con Busto Arsizio e Brescia a quota 12, e dietro solo di un punto alla capolista Perugia. Un’ottima prestazione in cui le insidie potevano nascere anche dalle fatiche ancora non smaltite dei cinque set contro Talmassons di qualche giorno fa. Diversi cambi nel sestetto che ha chiuso la gara, probabilmente pensando anche alla prossima gara ravvicinata di domenica, nuovamente in casa, contro Soverato.

“Avevamo la battaglia di Talmassons ancora nelle gambe – ha detto coach Bonafede in conferenza stampa – Due ore e quaranta di partita e poi un viaggio di ritorno iniziato nella notte; lunedì eravamo già in palestra. La lunghezza e l’intensità della partita, unito ad un viaggio veramente impegnativo, potevano deconcentrarci. Invece, anche oggi le ragazze sono state incredibili. Hanno tenuto un filo tattico significativo, in una partita facile solo in apparenza”.

Tante frecce all’arco di Akademia

Probabilmente proprio tenendo conto di questo il tecnico del Città di Messina ha lasciato riposare da subito Joly (che era la miglior realizzatrice) e la coppia di centrali Martinelli-Modestino, e vista la squadra a disposizione se l’è potuto permettere. Da subito “soldatino” Mearini al posto di Martinelli e tanto spazio a partita in corso anche a Catania che è subentrata a Modestino, che fin qui aveva iniziato sempre nello starting six nelle cinque partite disputate da Messina.

La migliore è stata Valeria Battista che al termine del match pensa già alla prossima: “I tre punti sono molto importanti, ma lo saranno molto di più quelli in palio domenica contro Soverato. Dobbiamo cercare di accumulare più punti possibili per arrivare alla fine del girone di andata, affrontando così al meglio il ritorno”. La schiacciatrice/opposto di Akademia si rende conto che è importante fare punti in casa e infatti tra le mura amiche del PalaRescifina Città di Messina ha sempre ottenuto l’intera posta.

Un’altra che sembra esaltarsi in casa è Kelsie Payne, che ieri è tornata prepotentemente in doppia cifra dopo la trasferta di Talmassons che l’aveva vista terminare con 0 punti. L’americana in casa ha realizzato 40 dei 65 punti totali fin qui in stagione. Ma in crescita anche Aurora Rossetto che ieri ha insidiato il titolo di migliore in campo a Battista rendendosi decisiva nelle fasi cruciali del primo set.

Il difetto che non ha pesato

Primo set, o meglio la gestione del vantaggio nel primo set, che Akademia deve migliorare è un fattore che si ripresenta già in tre partite. In due occasioni, come ieri, Akademia nonostante i set point sprecati ha poi vinto il parziale ai vantaggi, in un’altra occasione, proprio qualche giorno fa contro Talmassons, il set è poi cambiato di mano e ha influito nell’economia dell’intero match. “Il primo set è stato decisivo – ha detto Bonafede dopo la partita – il 90 % delle volte in certe situazioni, che abbiamo risolto, il set si perde. Quindi, ancora brave. Abbiamo questa capacità di non mollare mai; è nel nostro dna”

Stessa considerazione sui set point non trasformati e primo set che termina ai vantaggi di Valeria Battista: “Sembra assurdo ma credo sia stato un riflesso del primo contro Talmassons. L’abbiamo affrontato nel modo giusto, a dimostrazione che abbiamo imparato, stavolta svoltando e portando a casa il set. Questo penso sia la dimostrazione di una grande crescita, anche se sono trascorsi solo tre giorni; uno step importante che abbiamo fatto e ci ha consentito di affrontare con la cattiveria giusta i successivi due parziali”.

Articoli correlati