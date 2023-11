Akademia non sbaglia, vittoria da cannibale contro Pescara - Tempostretto

Reazione immediata alla sconfitta contro Talmassons. Al PalaRescifina Città di Messina lascia le briciole alle avversarie e vola con 12 punti dopo cinque partite

MESSINA – Akademia Città di Messina batte in tre set Volley Pescara e reagisce benissimo alla sconfitta di Lignano Sabbiadoro. Nella quinta giornata del campionato di Serie A2 la formazione peloritana trova la quarta vittoria del suo campionato. La terza su tre in casa al PalaRescifina arrivate a punteggio pieno e la seconda consecutiva senza cedere set. Akademia che comunque deve ancora fare i conti con l’essere cinica in quanto spreca quattro set point nel primo set prima di chiudere ai vantaggi.

Volley Pescara si schiera in campo con Casarotti-Tosic sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Bassi e Becic, centrali Martinez e Stellati con Falcone libero. Risponde coach Bonafede con Galletti al palleggio e Payne opposto, schiacciatrici Rossetto e Battista, centrali Modestino e Mearini con Maggipinto libero. Durante il primo set subentra Catania per Modestino che poi sarà riconfermata nei successivi set.

Vittoria che proietta Akademia Città di Messina a quota 12 punti e la conferma come una delle squadre di testa del girone A. Quest’oggi una vittoria netta, da cannibale, lasciando appena 54 punti alle avversarie e potevano essere meno visto l’epilogo del primo parziale. Singolarmente spiccano le prestazioni in doppia cifra di Payne, 19 punti, e Rossetto, 15, Battista autrice di una grande prestazione si ferma a 9.

Akademia Città di Messina – Volley Pescara 3-0

Subito attacco vincente di Payne per Messina, l’equilibrio si rompe subito con l’ace di Battista che vale il 3-1. Pescara resta in scia fino al quasi ace di Galletti, la palla ricevuta oltrepassa la rete e Mearini inchioda per il +4, 11-7. Akademia sembra in controllo sul 15-10 ma le ospiti trovano un break di quattro punti consecutivi e coach Bonafede ferma il gioco. Si torna in campo e Città di Messina ritrova continuità, sul 19-16 siglato da Payne da seconda linea coach Bosica spende il primo time out di Pescara. Sembrano beneficiarne le ospiti inizialmente ma con l’ace di Battista Akademia si porta sul 22-19 ed è nuovamente time out per le abbruzesi. Al rientro attacco di Rossetto, muro di Catania e Akademia ha quattro set point, ne sfumano tre con Rumori al servizio e coach Bonafede ferma il gioco prima dell’aggancio che però arriva con l’ace di Rumori per il 24-24 e anche il sorpasso con Becic, il set point di Pescara sfuma con l’errore al servizio di Rumori, Rossetto con un pallonetto rimette avanti Akademia, quinto set point, e la stessa Rossetto con un mani fuori chiude il parziale.

Si riparte nel secondo parziale mantenendo lo starting six che ha chiuso con Mearini in campo quindi al posto di Modestino. Equilibrio che dura fino al sei pari poi con l’attacco di Battista, il muro di Catania e due ace di Rossetto Messina prova l’allungo sul 10-6 costringendo coach Bosica al time out. Non accorcia Pescara e anzi due punti di Rossetto confezionano il nuovo massimo vantaggio di Messina +6 sul 15-9 e solo quando Akademia allunga ancora sul 18-11 Pescara utilizza il secondo e ultimo time out a disposizione del set. Al rientro dilaga Messina che allunga facilmente sul 24-13 con Catania cinica sotto rete che procura undici set point alle locali. Parziale che si chiude per 25-14 con l’errore di Formenti.

Confermato il sestetto per Akademia anche ad inizio terzo, equilibrio rotto dall’attacco di Payne e muro di Rossetto per il 4-2 delle locali. Arriva ancora un punto con Rossetto e sotto 5-2 Pescara ferma già il gioco. Si rientra con l’ace di Battista che allunga ulteriormente e ospiti che sembrano non essere in grado di reagire. Altro lungo break per Messina con al servizio Mearini per il 9-4, reazione di Pescara che si riporta sotto sul 10-9. Akademia riprende a giocare e rimette distanza trovando il massimo vantaggio con il muro di Payne sul 18-12, migliorato poi con l’approccio ai venti da Mearini sul 20-13 che provoca il time out di coach Bosica. Al rientro in campo l’ace di Battista e poi un errore in battuta di rumori portano Akademia al punto numero 22. Punto di Payne e mani out di Rossetto e per Akademia ci sono nove match point, si chiude con la fast di Greta Catania.

Tabellino

Risultato finale: 27-25, 25-14, 25-15.

Durata: 32′, 23′, 25′.

Akademia: Battista 9, Martinelli ne, Catania 6, Ciancio 0, Modestino 2, Felappi 0, Mearini 6, Payne 19, Joly ne, Rossetto 15, Maggipinto 0, Galletti 2, Michelini ne, Caselli ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Pescara: Tosic 12, El Mahi 0, Bassi 8, Formenti 0, Casarotti 1, Rumori 1, Cherepova 0, Becic 6, Martinez 4, Falcone 0, Stellati 6, De Fabritiis ne.

Allenatore: Giuseppe Bosica. Assistente: Filippo Orsatti.

Arbitri: Danilo De Sensi e Aldo Palumbo.

