Akademia Sant'Anna, coach Breviglieri: "Poniamoci obiettivi ambiziosi" - Tempostretto

Presso la Cittadella Sportiva Universitaria ha preso ufficialmente il via la stagione di Akademia in vista dello storico debutto in A2 femminile di Volley ad ottobre

MESSINA – Ha preso ufficialmente il via lunedì la stagione 2022/23 dell’Akademia Sant’Anna. Al Palazzetto della Cittadella Sportiva Universitaria ragazze, staff e gruppo dirigenziale si sono riuniti per la prima volta per dare il via ufficiale ai lavori che, tra 8 settimane, condurranno il club messinese allo storico debutto in Serie A2 di Pallavolo. Ricordiamo che per assistere ai match casalinghi è stata lanciata la campagna abbonamenti “Messina, adesso tocca a te!”, attiva sulla piattaforma PostoRiservato. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti online oppure presso i punti vendita autorizzati Posto Riservato.

“Innanzitutto molto orgoglio – questo le prime parole di coach Breviglieri, che per la prima volta si riunisce con tutto il gruppo al completo e parla delle proprie sensazioni in merito – Provo molto orgoglio per essere a Messina, una piazza importante che forse non ha avuto i traguardi che si sarebbe meritata. Orgoglio perché tutti si sono dati veramente molto da fare per mettere insieme un organico importante e per affrontare una stagione importante. Ovviamente sono molto felice perché finalmente si comincia. Nella mia carriera probabilmente ho allenato più al Sud che al Nord, quindi tornare in queste terre mi dà sempre sensazioni bellissime. Per quel che riguarda i nostri obiettivi sono importanti: non scendo nel dettaglio, sicuramente dobbiamo puntare prima di tutto a salvarci ma io cercherò di pormi un obiettivo un pò più ambizioso”.

Akademia Sant’Anna al completo

L’incontro di lunedì è stata l’occasione per riunire tutto il gruppo al gran completo e, tra tanti sorrisi ed una evidente emozione, affrontare argomentazioni tecniche e logistiche, in vista delle prossime settimane di allenamento tecnico alla corte di coach Breviglieri e di preparazione fisica agli ordini di Lucio Gilotti, designato preparatore atletico del club messinese per questa stagione. Spazio anche a qualche spunto di riflessione più a lungo termine come, ad esempio, l’avvio del torneo previsto per il prossimo 23 ottobre, quando è in programma la trasferta di Soverato e poi, la domenica successiva, il tanto atteso esordio casalingo in casa contro Marsala.

“Il fatto di affrontare da subito una società del Sud, tra l’altro una società nella quale ho militato per tre anni, mi fa piacere perché troverò persone con le quali ho mantenuto ottimi rapporti – prosegue coach Breviglieri – Per quanto riguarda la prima parte del campionato secondo me la dobbiamo affrontare sin da subito in maniera molto importante perché credo che nel nostro girone ci siano una prima ed una seconda fascia abbastanza ben definite. Senza voler denigrare nessuno, noi credo che da neopromossa rientriamo nella seconda e nelle prime giornate affrontiamo squadre che secondo me sono alla nostra portata, per cui sarà molto importante cercare di fare subito punti. Questo calendario compresso – conclude il Tecnico di Akademia – è figlio del numero elevato di squadre e dello slittamento dell’inizio del torneo, legato al mondiale che si svolgerà a settembre. Onestamente io preferisco giocare cosi spesso, chiaramente non sempre, perché un pò come nei playoff fa salire l’adrenalina, ti fa mantenere sempre molto alta l’attenzione e la concentrazione. Credo, ovviamente, che sarà anche più gradevole per il pubblico, che non dovrà attendere tanti giorni tra una partita e l’altra”.

Il presidente Costantino emozionato

“Finalmente si inizia questa nuova stagione – fa eco alle parole entusiaste di Breviglieri anche Fabrizio Costantino, n.1 del club peloritano – Non nascondo che c’è stata un po’ di emozione nel primo discorso stagionale alla squadra. Come più volte abbiamo detto questa è una stagione storica per noi: la nostra prima Serie A che abbiamo conquistato sul campo con tante vittorie e con grande voglia di arrivarci. Oggi abbiamo anche a disposizione una nuova struttura dove poter svolgere attività ed a questo proposito ringraziamo l’Università degli Studi di Messina che ci ha accolto a braccia aperte. Non si finisce mai di lavorare: prima con gli adempimenti burocratici, poi con il mercato e dopo ancora con la logistica non ci stiamo fermando davvero un momento. Da oggi iniziamo intanto a lavorare sulla parte tecnica, con lo Staff che finalmente può avere a disposizione le atlete, mentre il gruppo dirigenziale si può concentrare sull’organizzazione di altri aspetti, come ad esempio quello delle trasferte. Iniziamo da Soverato, impegno abbastanza semplice dal punto di vista delle distanze, quindi iniziamo in maniera semplice, per poi impegnarci nell’esordio casalingo che attendiamo con tanto entusiasmo. Da lì, poi, inizieremo ad affrontare le lunghe e difficili trasferte verso il Nord”.

