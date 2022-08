L'Akademia Sant'Anna inizierà la sua avventura in Serie A2 a Soverato - Tempostretto

Esordio di fuoco per le messinesi: Soverato in trasferta e Marsala in casa. La regular season termina a marzo, a gennaio la Coppa Italia. Date e regolamento

MESSINA – Il campionato dell’Akademia Sant’Anna, neopromossa squadra in Serie A2 di pallavolo femminile, prenderà il via il 23 ottobre in terra calabra. Trasferta contro il Volley Soverato per le atlete allenate da coach Breviglieri, la settimana successiva il battesimo di fuoco in casa nel derby siciliano contro il Marsala Volley.

La casa della squadra del presidente Costantino non sarà più il PalaTracuzzi, ma per la prossima stagione le partite in casa saranno disputate presso la Cittadella Sportiva Universitaria dell’UniMe. Per assistere ai match nella prossima stagione si dovrà acquistare il biglietto e la società messinese ha già lanciato la propria campagna abbonamenti.

Il calendario di Akademia Sant’Anna

Subito come detto le sfide contro le squadre del sud, trasferta a Soverato e poi in casa contro Marsala, per l’altra siciliana sarà l’esordio stagionale visto che osserverà il turno di riposo al primo turno. Riposo fissato per Akademia Sant’Anna all’11ª, ultima giornata del girone, il 18 dicembre. L’Akademia chiuderà il proprio campionato contro San Giovanni in Marignano, in casa il 26 febbraio 2023. Qui il calendario completo.

In seguito inizierà la seconda fase del campionato che terminerà a metà maggio. Per le prime sei del girone ci sarà l’accesso al Pool Promozione, mentre le altre si qualificheranno al Pool Salvezza. Si incroceranno i Pool dei due gironi A e B, e si darà vita ad un nuovo girone che tenga conto dei punti della regular season. La prima del Pool Promozione sarà promossa, mentre dalla seconda alla quinta disputeranno sarann i playoff promozione. Nel Pool Salvezza invece le ultime sei squadre classificate al termine del nuovo girone che si sarà disputato retrocederanno in Serie B1.

In programma a gennaio ci sarà anche la Coppa Italia a cui Akademia Sant’Anna potrà prendere parte solo trovandosi tra le prime sei squadre in classifica al termine del girone di andata. Queste si incroceranno in turni infrasettimanali dagli ottavi di finale in poi, l’11 gennaio, con la finale da disputare il 29 gennaio 2023.

Info girone B e roster di Messina

L’Akademia Sant’Anna è stata inserita nel girone B insieme a squadre del sud Italia Marsala Volley (Trapani) e Volley Soverato (Catanzaro); squadre del centro Assitec Volleyball Sant’Elia (Frosinone), Roma Volley Club, 3M Pallavolo Perugia (battuta lo scorso anno ai playoff) e San Giovanni in Marignano (Rimini); le squadre del nord sono Anthea Vicenza Volley e Ramonda Montecchio (entrambe di Vicenza), Itas Ceccarelli Martignacco e Cda Talmassons (entrambe di Udine).

Palleggiatrici: Margherita Muzi (confermata) e Valentina Brandi.

Schiacciatrici: Valentina Martilotti (confermata), Silvia Pertens, Giorgia Silotto.

Libero: Giorgia Faraone e Sara Ciancio.

Opposto: Barbara Varaldo (confermata) e Aurélia Ebatombo.

Centrali: Greta Catania, Ambra Composto (confermata) e Valentina Mearini.

Articoli correlati