Akademia torna al PalaRescifina. Bonafede: "Contro Pescara gara insidiosa" - Tempostretto

Turno infrasettimanale per Akademia Città Di Messina che di fronte al pubblico sfiderà mercoledì ore 17 la Volley Pescara

MESSINA – Archiviato il match di Lignano Sabbiadoro, l’Akademia Città Di Messina è già al lavoro per preparare il primo turno infrasettimanale della stagione. Nella festività dell’1 novembre, le ragazze di coach Bonafede torneranno sul taraflex del “PalaRescifina” per affrontare la Sirdeco Volley Pescara, società ammessa in A2, dopo la rinuncia dell’avente diritto Volta Mantovana, avendone rilevato il titolo e, infine, venendo ammessa dalla Corte d’Appello Federale.

Le abbruzzesi occupano l’ultima posizione in classifica, conseguenza delle sconfitte interne con Soverato, Brescia e Como e, in trasferta, a Busto Arsizio. Un solo set vinto, al momento, nel confronto casalingo con le lombarde della Valsabbina Millennium. Nessun precedente tra le due squadre.

Bonafede: “Torniamo da una lunga trasferta”

“Ci aspetta una partita molto insidiosa – ha dichiarato coach Fabio Bonafede alla vigilia – sia per il valore dell’avversario, sia perché tornare da Lignano Sabbiadoro dopo la partita con Talmassons è stato impegnativo, considerate le distanze geografiche esistenti tra le località interessate. Dovremo valutare i tempi di recupero delle ragazze che, in ogni caso, sono in palestra già da ieri pomeriggio. Prepareremo al meglio una gara piena di difficoltà”.

In classifica, Akademia Città Di Messina occupa la quarta posizione ad una sola lunghezza dalle corazzate Perugia e Brescia e tre dalla sin qui indiscussa capolista, ancora imbattuta, Busto Arsizio. Una vittoria con Pescara consentirebbe alle messinesi di riprendere la corsa a pieno regime verso le primissime posizioni, complice anche il confronto nel posticipo del giovedì tra Busto Arsizio e Talmassons e gli incroci, con possibili sorprese, tra Soverato e Perugia (il “PalaScoppa” resta un campo difficile per tutte le contendenti) e tra Brescia e Como, nel derby tutto lombardo (le lariane sono in netta ripresa dopo le vittorie arrivate in successione con Soverato e Pescara). Infine, sfida che suscita interesse anche quella nelle zone basse della graduatoria tra le neopromosse Padova e Bologna, entrambe ferme a quota un punto.

L’avversaria Volley Pescara

La guida tecnica è affidata all’head coach Giuseppe Bosica, lo scorso anno sulla panchina della Pescara Project in serie B2, con l’assistenza del secondo Filippo Orsatti e dello scoutman Fation Dervishi. Del roster fanno parte le schiacciatrici Oumaima El Mahi, nel 2022/23 in B con la Nìmes Volley-Ball in Francia, Maria Teresa Bassi, Lucrezia Formenti e la croata Luna Becic, prelevate rispettivamente dalla Orocash Lecco in A2, Lucky Wind Trevi in B1 e dal Sm’Aesch Pfeffingen nella serie A svizzera.

Nel reparto centrale ingaggiate Ludovica Martinez Volskis, arrivata dall’Anthea Vicenza Volley (lo scorso anno in A2), e Martina Stellati, prelevata dalla Rossetti Market Conad Alsenese in B2; in regia Martina Cesarotti, nella stagione passata compagna di Giulia Galletti alla Chromavis Eco Db Offanengo in A2, e la bulgara Nicol Cherepova, già alla Volley Soverato in A2. I liberi sono l’esperta Chiara Rumori, proveniente dalla Bartoccini-Fortinfissi Perugia con cui ha disputato tre stagioni in A1, Emma Falcone, dalla Clementina Volley 2020 in B1 ma con alle spalle due stagioni al Sassuolo in A2, e la giovanissima Elettra De Fabritiis, classe ’05. A chiudere il roster l’opposto serbo Milica Tosic (ultima stagione nel campionato ungherese dove ha vinto il titolo nazionale e tra le più offensive di questo inizio di stagione) e la schiacciatrice Maria Teresa Bassi, in testa alla speciale classifica delle migliori realizzatrici di squadra con 66 punti (54 in attacco, 8 muri e 4 ace).