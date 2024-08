Al concerto di Alfa con Atm: più shuttle fino e bus verso Capo Peloro

Il concerto giovedì 22 agosto a Torre Faro

MESSINA – Capo Peloro si prepara al concerto di Alfa, in programma per giovedì 22 agosto, e Atm ha comunicato che potenzierà il servizio di trasporto pubblico verso il borgo marinaro di Torre Faro. In particolare, l’Azienda Trasporti di Messina rafforzerà la linea 1 (Shuttle) e prolungherà il servizio della suddetta linea fino a fine evento. L’obiettivo è convogliare i cittadini sul trasporto pubblico, per far sì da non intasare il traffico della zona nord della città.

L’azienda ha ricordato che sarà possibile lasciare la propria auto in uno dei numerosi parcheggi gestiti da Atm e dislocati in tutte le zone della città e collegati con il servizio di trasporto pubblico. I biglietti potranno essere acquistati nei box vendita di ATM SpA (Annunziata, Cavallotti, ZIR, Front-Office di via La Farina) fino alle ore 19.30; presso le emettitrici automatiche attive h24, site a Santa Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Largo Minutoli, Annunziata, via Circuito – Torre Faro (statua di Padre Pio); tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet) e presso tutti i rivenditori SIR (Servizi in Rete) affiliati ad ATM SpA; direttamente a bordo di bus e tram pagando con carta di credito contactless, grazie al servizio Up&Go.