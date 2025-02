Raccolta differenziata condominiale, “un esempio da non seguire”

Nell'indifferenziato non si può conferire ogni tipo di rifiuto ma solo ciò che non può essere differenziato

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La differenziata che si fa a Messina in qualche cortile condominiale lascia proprio a desiderare”.

La presidente di MessinaServizi, Maria Grazia Interdonato ha più volte dichiarato che l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata può essere raggiunto a condizione, però, che si facciano ancora passi avanti nel selezionare bene i rifiuti da conferire nei diversi contenitori. Infatti, accade con una certa frequenza che nel giorno dedicato ai rifiuti indifferenziati, nei sacchetti venga mescolato di tutto.

Val la pena di ricordare ancora una volta che nei raccoglitori dedicati all’indefferenziato va tutto ciò che non può essere differenziato. E cioè tutti i rifiuti non catalogabili come umido, plastica e metalli, vetro, carta.