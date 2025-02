La villetta Quasimodo nel degrado. Ma qualcosa si muove verso il recupero

Importante aggiornamento sui lavori di riqualificazione del polmone verde in centro città

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Cosa c’è di nuovo alla Villetta Quasimodo? Niente purtroppo …”.

Le immagini che sono state inviare da un nostro lettore mostrano, ancora una volta, lo stato di degrado della villetta Quasimodo, che il nostro giornale ha più volte evidenziato. Sporcizia ovunque, giochi per bambini inutilizzabili, resti di biciclette. Insomma il giardino pubblico nei pressi della stazione è diventato una terra di nessuno, in cui chiunque è autorizzato a fare ciò che vuole. In queste condizioni i cittadini e i bambini messinesi non possono certamente usufruire di un importante spazio di socialità.

Il Comune di Messina ha programmato nei mesi scorsi un intervento di riqualficazione della villetta, che dovrebbe, finalmente, consentire alle famiglie di riappropriarsi di questo pomone verde in pieno centro. L’opera di recupero è stata affidata nel dicembre 2023 a Messina Servizi. L’obiettivo era di iniziare i lavori entro giugno del 2024. Purtroppo, però, quella data è trascorsa e la villetta Quasimodo continua a trovarsi in una condizione inaccettabile.

La riqualificazione delle villetta, al via i lavori entro marzo 2025

L’assessore alle Politiche Ambientali, Francesco Caminiti, interpellato dal nostro giornale sulla vicenda, ha, comunque, chiarito che Messina Servizi ha recentemente portato a termine la prima fase della gara d’appalto per l’intervento di riqualificazione. Hanno presentato offerte 50 aziende. Una volta conclusa la procedura e trascorsi i tempi per le verifiche di rito, i lavori di riqualificazione potrebbero cominciare entro la fine del prossimo mese di marzo. E’ una buona notizia, con la speranza che, una volta iniziati, i lavori procedano speditamente e con efficacia di risultato.