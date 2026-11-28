Per la Procura di Patti avrebbe sparato alla terza vittima, inizialmente ferita, per ucciderla sul colpo. Il ritrovamento dei corpi dei tre cacciatori avvenuto 10 mesi fa

PATTI – Nuovi sviluppi nel giallo di Montagnareale, a distanza di 10 mesi dal ritrovamento nei boschi dei cadaveri dei tre cacciatori Davis Pino, 26 anni, Giuseppe Pino, 44 anni, entrambi del Barcellonese, e Antonio Gatani, 82 anni di Librizzi. La Procura di Patti ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un uomo, unico superstite della sparatoria: Agostino Segreto.

La Procura ha accolto la tesi accusatoria del Gip del Tribunale di Patti, secondo cui l’indagato, dopo la morte dei primi due cacciatori, avrebbe sparato a distanza ravvicinata con il suo fucile alla terza vittima, inizialmente rimasta soltanto ferita, uccidendola quindi sul colpo.

La svolta a giugno grazie ai Ris

La svolta nell’inchiesta era arrivata lo scorso giugno, quando gli accertamenti tecnici dei Ris dei carabinieri sono stati depositati al sostituto procuratore Andrea Apollonio, che coordina gli accertamenti. Secondo la ricostruzione, a sparare per primo sarebbe stato Antonio Gatani mentre Agostino Segreto, l’amico 45enne col quale era uscito per la caccia, unico sopravvissuto alla strage e unico indagato, avrebbe aperto il fuoco a distanza ravvicinata e a bruciapelo.

Segreto è difeso dagli avvocati Filippo Barbera e Tommaso Calderone.

L’uomo era stato sentito come testimone nell’immediatezza dei fatti. Inizialmente ha ammesso di essere stato presente alla sparatoria. Salvo poi avvalersi della facoltà di non rispondere, non appena iscritto nel registro degli indagati. Ora la Procura ha confermato i “gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato per l’omicidio del terzo cacciatore venticinquenne”, che chiariscono “condotta e posizione di ciascun soggetto coinvolto nel conflitto a fuoco svoltosi nei boschi di Montagnareale dieci mesi fa”.