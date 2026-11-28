Dal 30 novembre nei locali messi a disposizione dall’Autorità di sistema portuale dello Stretto

«Sin dal giorno successivo all’incendio, tutto il personale ha lavorato in smart working. Si è lavorato senza sosta per riuscire in tempi strettissimi a riaprire in presenza all’utenza, ma da remoto l’attività non si è mai fermata». Così il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina, nell’annunciare che da lunedì 30 novembre gli uffici camerali riprenderanno con l’apertura al pubblico, nei locali messi a disposizione dall’Autorità portuale. «I nostri uffici hanno continuato a espletare le proprie attività alacremente – prosegue Blandina – in un momento complesso sia per il personale, sia per imprese e cittadini. Grazie all’ormai ultraventennale processo di digitalizzazione dell’inoltro e dell’evasione delle pratiche del Registro Imprese, la continuità del servizio è stata assicurata con 1.183 pratiche evase in quindici giorni, pari al 90% di quelle ricevute. La continuità ha riguardato anche tutti gli altri servizi camerali: rilascio di certificati di origine e di attestati di libera vendita; rilascio di smart card, carte tachigrafe, visure, certificati e visure protesti; registrazione di marchi e brevetti; certificazioni Albo conducenti e relativa consulenza; colloqui on line per lo Sportello Sni; consulenza per il Suap; consulenza per il diritto annuale; attività relativa all’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; presidio dell’Ufficio relazioni con il pubblico; divulgazione di eventi e iniziative».

Da lunedì 30 novembre, lo Sportello polifunzionale sarà aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 15 alle 16.30 nei locali messi a disposizione dall’Autorità di sistema portuale dello Stretto, siti in via Luigi Rizzo, subito dopo la biglietteria degli aliscafi. Il Registro imprese, invece, riceverà il pubblico il mercoledì, dalle 9 alle 12, sempre negli stessi locali. Il contatto diretto con le imprese del territorio, che ripartirà da lunedì, è stato possibile grazie alla convenzione firmata con l’Autorità di sistema portuale dello Stretto. «Ringrazio vivamente il presidente Francesco Rizzo per essersi immediatamente reso disponibile ad accoglierci – prosegue il presidente Blandina – permettendoci di avere una sede operativa dove poter riprendere l’attività in presenza. Mi preme, inoltre, evidenziare la cordialità di tuto il personale dell’Autorità portuale, sempre cortese e pronto a sostenerci nelle diverse richieste avanzate per snellire il più possibile l’inevitabile tempistica per il trasferimento degli uffici. Numerosi sono stati gli adempimenti organizzativi, tecnici e burocratici che è stato necessario attuare poter riavviare la complessa macchina organizzativa dell’Ente. Notevoli, infatti, sono stati gli sforzi compiuti dalla Camera di commercio per arrivare a questo risultato in soli 20 giorni».