Tanti i disagi oggi, con la chiusura della Statale 114, a causa del rogo in pieno centro. Colpito il tetto dello stabilimento

FURCI SICULO – Le fiamme in una fabbrica di agrumi e di oli ed essenze. Un incendio è avvenuto in pieno centro oggi pomeriggio a Furci Siculo. Chiusa la Statale 114 e il traffico è stato deviato sul lungomare.

Il rogo in un edificio, colpendo il tetto

Così il sindaco Matteo Francilia: “Un incendio esploso in pieno centro abitato ha fatto scattare l’allarme oggi pomeriggio a Furci Siculo. Le fiamme sono divampate all’interno dello stabilimento della società “Misitano & Stracuzzi”, specializzata nella lavorazione degli agrumi e nella produzione di oli ed essenze, situato tra la via IV Novembre (la Statale 114) e le vie interne. Il rogo ha interessato in particolare un edificio che si affaccia sulla via principale del paese e ha colpito il tetto, dove erano in corso dei lavori. Per cause in fase di accertamento è partito l’incendio che ha interessato le strutture in fase di sistemazione e alcuni addetti presenti sul posto si sono prodigati con gli estintori per arginare il fuoco. La situazione ha reso necessario l’intervento dei soccorsi e a Furci Siculo sono giunti i Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Letojanni e Antillo, che hanno operato da due lati per domare completamente le fiamme, con l’ausilio dell’autoscala giunta dal Comando provinciale di Messina. La presenza dei mezzi dei pompieri ha reso necessaria la chiusura della Statale 114 e il traffico è stato deviato sul lungomare. Sul posto polizia locale e carabinieri”.

E ancora: “Grazie all’assessore Pino Salvatore che ha fatto il suo dovere chiudendo celermente la strada nazionale SS114, per garantire la migliore viabilità possibile, stante la situazione emergenziale, e intervenendo sul posto con la vicesindaca Daniela Mercurio, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Curcuruto e il consigliere Piero Trimarchi, insieme alla polizia municipale, al fine di garantire al meglio l’incolumità pubblica”.