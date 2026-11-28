L'incontro alla Feltrinelli domenica 29 novembre

MESSINA – “Può ancora esserci un modo di raccontare un Vangelo che sia sorprendente, spiazzante, che lasci quasi sgomenti? Sì. Ed è ancora possibile raccontare la figura di Gesù attraverso la testimonianza di un suo seguace l’evangelista Marco, fino a farne un ritratto scarnificato, essenziale talmente diverso da quanto si è letto fino ad oggi da far quasi impaurire e senza la facilità e la moda delle attualizzazioni, senza cambiare i linguaggi?”. Tutti temi che il gesuita messinese Antonio Spadaro affronterà, insieme alla giornalista Anna Mallamo, domenica 29 novembre alle 18 alla libreria Feltrinelli. In primo piano, nel confronto con il pubblico, il suo libro “Il romanzo di Gesù”, edito da Feltrinelli.

Giornalista e scrittore, Spadaro è stato al fianco di Papa Francesco nei suoi viaggi apostolici.