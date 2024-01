Al Duomo la tradizionale messa di San Sebastiano, patrono della Polizia municipale

In piazza le auto e i mezzi schierati per la ricorrenza

MESSINA – Si è svolta in Cattedrale al Duomo la tradizionale celebrazione eucaristica per onorare San Sebastiano, patrono della Polizia municipale. Con diversi mezzi schierati in piazza, il corpo guidato dal comandante Maurizio Cannavò ha partecipato alla messa celebrata dall’arcivescovo Giovanni Accolla, alla presenza della prefetta Cosima Di Stani, del sindaco Federico Basile, del vicesindaco Salvatore Mondello, del cappellano del Corpo, padre Gianfranco Centorrino, dei cappellani militari delle forze armate e di autorità civili e militari.