Al Kartodromo di Messina penultimo appuntamento del campionato Sprint

Settima prova di specialità organizzata dal Karting Club Messina con 50 piloti iscritti. In classifica guida Sara La Fauci ma è vicino Riccardo Bartolotta

Brivido della velocità ed adrenalina allo stato puro. Si corre sabato 22 novembre al Kartodromo di Messina per il penultimo appuntamento stagionale del Campionato Sprint SWS 2025. In vista della settima prova della specialità individuale risultano complessivamente 50 i piloti iscritti all’evento organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo con il suo staff, in programma sul circuito di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”.

L’organizzazione della prova

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 14.30. Quando verranno ultimati il briefing e il sorteggio dei kart si accenderanno ufficialmente i motori per dar vita allo spettacolare format con Gara1 e Gara2 Sprint da 36 giri ciascuna (più una sosta obbligatoria per cambio kart), precedute dalle qualifiche di 8’, utili a determinare la griglia di partenza in base alle posizioni e alla categoria d’appartenenza. I protagonisti verranno separati in due distinte batterie, una per F1-F2 e l’altra riservata unicamente alla categoria F3 (Esordienti). La pit, da regolamento, rimarrà aperta per 10’ a cominciare dal quinto giro. Le eventuali penalità verranno comminate dalla direzione gara, in base alle segnalazioni provenienti dai giudici, avvalendosi anche dell’utilizzo del Var per esaminare grazie alle riprese video tutte le fasi e in particolare gli episodi più controversi accaduti in pista. Tramite il sistema di punteggio SWS l’attribuzione dei punti verrà calcolata per l’appuntamento di sabato al 110%. In chiusura dell’intenso pomeriggio avranno luogo le premiazioni sul podio, tra coppe e targhe, dei primi tre classificati delle varie categorie, per “best lap” assoluto della manifestazione e pole position.

Le classifiche nelle tre categorie

Chi conquisterà il titolo 2025 e riuscirà ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro? A due prove dal termine del campionato (l’atto conclusivo è in calendario il prossimo 20 dicembre) che prevede in totale 16 gare Sprint con 2 gare di scarto, nella classe regina è ancora tutto in discussione. Sara La Fauci guida la F1 con 10194 punti, secondo posto per Riccardo Bartolotta a quota 10050, poi Antonio Minutoli a 9922. Seguono in graduatoria Valentino Fusco (9154), Massimiliano D’Angelo (8520), Mario Barbaro (8008), Riccardo Irrera (7275), Davide Ruggeri (6731), Alessandro Maggio (6659) e Pietro Grima (5544). Nella F2 Vincenzo Pino è l’assoluto dominatore con 11545 punti, più staccati Federico Scimone (8682), Federico Miduri (8012), Daniele Latteri (7720), Giuseppe Scardina (7706), Alice Di Bella (7418), Sebastiano Di Stefano (7337), Vincenzo Campo (6607), Milo Barbera (5387) e Simone Bongiorno (5088). Nella F3 Cristian De Salvo guarda tutti dall’alto avendo collezionato 11287 punti, davanti a Andrea Brusca (10474), Samuel Cerrito (10261), Antonio Napoli (10167), Alessio Smeriglio (9605), Aurora Costa (9354), Gaetano Vecchio (8893), Andrea Cardile (8714), Stefan Cazacu (7948) e Antonino Cucuzza (5785).