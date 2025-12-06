Meteo: ancora residui di variabilità e dopo l’8 dicembre un’insolita aria mite

Per il momento l’inverno, quello vero, continuerà a travestirsi da tardo autunno nel Messinese

METEO MESSINA – Con l’arrivo dell’Immacolata entrano di scena le festività natalizie che caratterizzeranno l’intero mese di dicembre, e la prima settimana del 2026, ormai sempre più vicino. Ma per il momento l’inverno, quello vero, continuerà a travestirsi da tardo autunno, regalandoci scorci di variabilità, tipica del tempo atlantico, quando a prevalere sono le masse d’aria che provengono dall’oceano. Ma dall’Immacolata un poderoso anticiclone, collegato all’azzorriano (non si tratta di anticiclone africano, quello ora è sul Ciad/Niger), riporterà condizioni di tempo stabile e soleggiato per buona parte della prossima settimana. Va detto che in inverno l’anticiclone non sempre è sinonimo di cielo sereno, anzi spesso si può associare anche a nuvole basse e grigiori, quando le subsidenze creano dei tappi che fanno stagnare l’umidità a 1500/2000 metri di altezza, creando il fenomeno della maccaja.

Domenica 7 dicembre 2025

Sarà la tipica giornata variabile, con spazi soleggiati alternati al passaggio di nubi anche compatte, capaci di originare pure qualche breve pioggia, a carattere locale, e più probabile sull’area tirrenica. Si tratterà di fenomeni molto sporadici, alternati a lunghe pause asciutte. Andrà meglio sull’area ionica dove prevarranno i cieli poco o parzialmente nuvolosi. In serata ancora un po’ di nubi irregolari nello Stretto, con qualche residua precipitazione. Le temperature massime raggiungeranno valori di +17°C, minime sui +12°C +13°C. Venti moderati di Maestrale e mari poco mossi, mosso il Tirreno.

Lunedì 8 dicembre 2025

Ci aspetta una giornata fra nuvole e ampie porzioni di cielo sereno, in un contesto climatico molto mite, soprattutto per le temperature massime. Nel corso della giornata le schiarite e gli spazi di sole si faranno sempre più ampi, interessando tutti i settori. Le temperature massime raggiungeranno valori di +18°C, minime sui +13°C. Venti deboli, con rinforzi da Nord sullo Stretto. Mari poco mossi.

Tendenza per le giornate successive

Questo promontorio anticiclonico metterà le basi per un lungo periodo mite e anticiclonico, tanto che le temperature massime si spingeranno oltre i +18°C, forse localmente pure +20°C sulla fascia ionica. Va detto, come ripetuto prima, che l’anticiclone non sempre è sinonimo di sole. Infatti non mancheranno fasi nuvolose, con la formazione di stratocumuli che potranno coprire la volta celeste, specie sul Tirreno.