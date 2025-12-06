Pista ciclabile in viale San Martino. “Dopo due anni il responso: è inutile”

Lo dice il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, che chiede di eliminarla o ridurla

“La pista ciclabile del Viale San Martino, nel tratto compreso tra Villa Dante e Viale Europa è inutile oltre che problematica. A ribadirlo – dice il presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto – non sono soltanto io ma sono i fatti. Con i miei colleghi, recentemente, abbiamo pure fatto un ulteriore incontro sui luoghi con i residenti”.

“Due anni di pista ciclabile – prosegue – credo siano un tempo sufficiente per tirare le somme. Solo chi non vuole vedere o solo chi vuole esibire il “cartellino” del green a tutti i costi, può “benedire” la pista ciclabile che insiste tra Viale Europa e Villa Dante. Una strada che praticamente è un budello senza alcuna possibilità di fermarsi neppure per un autobus o un mezzo di soccorso. Nessuno si può fermare se non bloccando tutti è tutto. Non è una cosa normale”.

L’invito di Cacciotto, rivolto all’Amministrazione comunale, è “di rivedere la pista ciclabile alla luce di risultati deludenti in questi due anni, eliminandola o riducendola ad una sola corsia, valutando quella tanto richiesta “sosta a disco orario” su un lato della carreggiata, oltre a permettere almeno la fermata di mezzi pubblici e privati”.