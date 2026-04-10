Al Kartodromo di Messina si corre la 4 ore Endurance

Sabato 11 aprile in programma la terza prova stagionale del campionato regionale Asi Sws dal primo pomeriggio in poi

MESSINA – Si scaldano i motori al Kartodromo di Messina per la gara 4H Endurance di sabato 11 aprile. Promette spettacolo la terza prova stagionale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Quattro ore di adrenalina, sana passione e spirito di squadra, tra strategie e sorpassi all’ultimo respiro, fino alla bandiera a scacchi. L’appuntamento è fissato alle ore 14.30 sul circuito di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”.

Il programma della 4H Endurance

Già raggiunta quota 20 team iscritti all’evento, suddivisi nelle tre categorie, F1, F2 e F3. Dopo il tradizionale briefing e il sorteggio elettronico dei kart, si svolgeranno le qualifiche di 10’ per determinare la griglia di partenza della 4H Endurance. Al termine delle qualifiche, rientro ai box e sorteggio per la finale. Chiusura pit, da regolamento, nei primi 5’ e negli ultimi 5’. Per ogni sosta è obbligatorio il cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo. Durata massima stint, il tempo trascorso in pista consecutivamente dallo stesso pilota, di 25’. Il tempo massimo per ogni pilota è dato dalla somma di ogni stint: 130’ (due piloti) e 100’ (tre piloti) per la 4H Endurance. L’utilizzo del VAR, tramite le riprese video, consentirà alla direzione gara, anche in base alle segnalazioni dei giudici, di valutare nel migliore dei modi l’andamento di tutte le fasi e decidere circa le eventuali penalità da comminare.

La classifica dopo due prove

Per la festa del podio verranno premiati i primi tre team classificati di ciascuna categoria, il pilota che ha ottenuto la pole position, il “best lap” assoluto della manifestazione e il “best quick change”. Il punteggio valido per il Campionato Endurance verrà attribuito utilizzando il simulatore dei punti SWS, calcolato per questa prova al 100%. Nella classifica F1, dopo le due gare Endurance disputate in precedenza (entrambe da due ore), guida il team Gattopardo con 1782 punti, davanti a Trinacria RT (1708) e Leopard (1627), seguono Kairos Team (1592) e STP Racing (1475). Nella F2 in testa Meta Racing con 1821 punti, tallonato da Meta Racing One (1819), poi MRT Fire (1786) e Kairos Lady (1705). Nella F3 MRT Moon al comando con 1898 punti, alle sue spalle MRT Ice (1821) e AMR Pulse (1745). Tutto pronto, dunque, al Kartodromo di Messina per vivere le emozioni della 4H Endurance, un appuntamento di fondamentale importanza per preparare al meglio l’attesissima 24H Endurance, in programma il 9-10 maggio.