Al largo di Bova Marina viene a galla un cadavere - Tempostretto

BOVA MARINA – Potrebbe essere la salma di un migrante il corpo rinvenuto nella mattinata di ieri al largo di Bova Marina da un pattugliatore della Guardia costiera.

Si tratterebbe di una persona di sesso maschile: a rafforzare l’ipotesi che il cadavere possa appartenere effettivamente a un profugo, la circostanza che l’uomo rinvenuto senza vita indossava un giubbotto di salvataggio. Che è poi lo strumento che l’ha “tenuto a galla”, benché ormai cadavere, facilitandone l’avvistamento da parte degli uomini della Capitaneria.

La salma è stata trasportata in riva allo Stretto.

In corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per stabilire l’identità della persona deceduta.

