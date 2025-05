Al PalaRescifina gara 2 dei playoff tra Basket School Messina e Svincolati Milazzo

Dopo tanti anni lo storico palazzetto ritrova la pallacanestro, palla a due giovedì alle ore 20:30 in palio la semifinale promozione della serie B Interregionale

MESSINA – Sarà il PalaRescifina di via degli Agrumi a ospitare gara-2 dei playoff tra Basket School Messina e Svincolati Milazzo. Un location importante per il gruppo giallorosso, con l’impianto del rione San Filippo che torna a ospitare una partita di pallacanestro: ulteriore segno dell’impegno messo in campo dalla società peloritana.

Anche il coach Pippo Sidoti non nasconde un velo di emozione: “La location è… un campo di pallacanestro – dichiara – è bellissimo, davvero emozionante entrare qui. Ricordo che quando allenavo a Patti e a Messina si giocava la A2, abbiamo fatto due amichevoli qui, poi ho visto anche la partita con la Benetton Treviso ed era davvero uno spettacolo. Questa non sarà sicuramente l’occasione per riempirlo, però siamo in un palazzetto dello sport degno di questo nome”.

Palla a due di Basket School Messina-Svincolati Milazzo al PalaRescifina giovedì 15 maggio alle 20,30. Arbitri dell’incontro Paolo Carotenuto di Boscotrecase e Daniele Barbagallo di Acireale. Biglietti d’ingresso, al costo di 5€, acquistabili al botteghino del PalaRescifina dalle 18 o in prevendita sul sito www.diyticket.it. Accesso gratuito all’impianto per under 18, accreditati, possessori di tessera Fip e forze dell’ordine.

Milazzo ha vinto gara 1

Basket School Messina che vorrà prolungare ulteriormente la serie con gli Svincolati Milazzo, dopo la sconfitta maturata nella gara-1 che lascia ancora rammarico nel roster guidato da coach Sidoti: “Abbiamo fatto una grande difesa – continua l’allenatore messinese – ma in attacco non siamo stati freddi a capitalizzare tutto quello che ci è capitato nelle mani. Queste partite si vincono solo se fai canestro e in una partita in cui gli avversari fanno 61 punti, tu devi conquistare la vittoria. Quest’anno abbiamo cambiato tre palazzetti e i tifosi ci sono stati sempre vicini sia al PalaTracuzzi che alla Cittadella universitaria. Penso che anche domani saranno presenti in gran numero al PalaRescifina: ci vuole tanta gente per riempire questo palazzetto, ma i nostri tifosi si faranno sentire come hanno fatto sempre”.

