Al Parco Aldo Moro un polo bioclimatico e inclusivo per gli adolescenti

Il Comune di Messina approva il progetto da 635mila euro per il centro multifunzionale sul viale Regina Margherita

MESSINA – Prende forma il piano per la realizzazione di un nuovo presidio di aggregazione e inclusione sociale dedicato ai giovani del territorio. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, avvenuta a metà giugno, il Dipartimento Servizi Manutentivi del Comune di Messina ha firmato l’ammissione definitiva al finanziamento per la costruzione di un fabbricato all’interno del Parco Aldo Moro, lungo il viale Regina Margherita. La struttura ospiterà lo spazio multifunzionale di esperienza per adolescenti denominato “DesTEENazione_ME”.

L’intervento ha ricevuto un consistente incremento di risorse nell’ambito della riprogrammazione dei fondi gestiti dall’ente. Lo stanziamento complessivo è stato così elevato alla cifra finale di 635mila euro, interamente coperta dalle risorse del Programma Operativo Complementare (Poc Metro), con l’obiettivo di consegnare alla cittadinanza un’opera completa, ecocompatibile e dotata di servizi di prossimità integrati.

Un’architettura sostenibile e accessibile nel cuore del parco

Il progetto prevede la creazione di una struttura a un’elevazione fuori terra, concepita per integrarsi nel contesto paesaggistico del Parco Aldo Moro, un’area verde già frequentata dalle famiglie e dai ragazzi. Dal punto di vista tecnico e architettonico, l’edificio seguirà i dettami della progettazione bioclimatica e della sostenibilità ambientale, garantendo il pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (Cam).

L’orientamento delle aperture e lo studio delle schermature solari sono stati progettati per valorizzare al massimo l’illuminazione naturale, riducendo le dispersioni termiche. All’interno del fabbricato, che si estenderà su circa 200 metri quadrati, verrà installato un impianto di ventilazione meccanica controllata per il recupero del calore e la purificazione dell’aria, affiancato da un sistema di isolamento acustico avanzato per consentire lo svolgimento simultaneo di attività differenti. L’intera area e le vie di accesso alla struttura sono state modellate per abbattere qualsiasi barriera architettonica, garantendo la totale accessibilità.

Educazione e contrasto al degrado urbano

I servizi integrati che verranno erogati all’interno del centro avranno lo scopo di offrire agli adolescenti un ambiente moderno per attività educative, ricreative e di confronto. Attraverso l’attivazione di laboratori ed eventi, il progetto mira a offrire ai ragazzi opportunità di formazione e socializzazione utili a sviluppare una maggiore capacità di agire nei propri contesti di vita.

Procedure accelerate e scadenze europee

Il cronoprogramma stabilito dagli uffici impone una corsa contro il tempo. Per non perdere il finanziamento Poc Metro, l’eleggibilità della spesa è fissata al 31 dicembre 2026: entro quella data i lavori dovranno essere conclusi, liquidati e rendicontati.

Il percorso prevede adesso l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del cantiere. Trattandosi di una struttura a pianta singola e prefabbricata nei suoi elementi principali, i tempi di esecuzione del cantiere sul campo si concentreranno in pochi mesi. La gestione dell’intervento è affidata al Servizio Politiche Europee, con la responsabilità unica del procedimento in capo all’ingegnera Gabriella Lombardo e la firma del provvedimento da parte del dirigente ingegnere Antonio Amato.