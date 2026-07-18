Taormina. Da oggi aperto un nuovo parcheggio nella zona a mare di Mazzeo

L'area di sosta gestita da Asm ha 50 stalli, di cui 20 gratuiti riservati ai residenti muniti di pass

TAORMINA – Operativo da oggi, sabato 18 luglio, il nuovo parcheggio nella zona a mare di Mazzeo, gestito da ASM Taormina. L’area di sosta, ubicata nella parte finale di via Appiano, è stata realizzata per incrementare la disponibilità di posti auto e migliorare la viabilità dell’area, soprattutto durante il periodo di maggiore afflusso, dispone di 50 posti auto in totale, di cui 20 riservati ai residenti muniti di apposito pass.

Il parcheggio sarà aperto 24 ore su 24 e la sosta sarà a pagamento con le seguenti tariffe:

dalle ore 8.00 alle ore 24.00: € 3,00 all’ora; dalle ore 00.00 alle ore 8.00: € 1,00 all’ora.

All’ingresso dell’area è stata installata una colonnina automatica per l’emissione dei biglietti di sosta, che dovranno essere esposti in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo.

Gli stalli a pagamento, identificati con la numerazione da 1 a 30, sono destinati agli utenti che usufruiscono del servizio di sosta a tariffa.

I residenti potranno invece usufruire gratuitamente degli stalli a loro riservati nell’apposita area dedicata, con l’obbligo di esporre in maniera visibile sul parabrezza il pass rilasciato dal Comune di Taormina

L’intervento è stato interamente realizzato da ASM utilizzando materiali a basso impatto ambientale. La pavimentazione è stata eseguita in pietrisco filtrante, soluzione che favorisce il naturale drenaggio delle acque meteoriche, mentre il perimetro del parcheggio è stato delimitato con una staccionata in legno, in armonia con il contesto paesaggistico.